FC Groningen schrikt van vraagprijs Sparta en ziet ander Hrustic-alternatief

FC Groningen rekent niet langer op de komst van Abdou Harroui. Voetbal International meldt woensdagmiddag dat men vindt dat Sparta Rotterdam met drie miljoen euro een te hoge vraagprijs hanteert voor de aanvallend ingestelde middenvelder. De Trots van het Noorden verlegt de aandacht nu naar Nikolai Laursen van FC Emmen, zo klinkt het.

Harroui zou zelf wel oren hebben naar een transfer richting FC Groningen, dat vorige week een eerste bod neerlegde in Rotterdam. Sparta legde de aanbieding echter terzijde en vanwege de gevraagde transfersom is de interesse vanuit Groningen nu behoorlijk bekoeld. Technisch directeur Mark-Jan Fledderus onderzoekt nu dus de mogelijkheden om Laursen weg te plukken uit Emmen. Voor de voormalig PSV'er zal ook een transferbedrag moeten worden neergelegd, want diens huidige verbintenis loopt nog twee jaar door.

Laursen kan op meerdere posities in de aanval uit de voeten, waardoor hij een aantrekkelijke optie is voor FC Groningen. Fledderus wil sowieso nog een speler met aanvallende kwaliteiten aantrekken, daar de kans groot is dat Ajdin Hrustic in de slotfase van de transferperiode alsnog vertrekt. De middenvelder wil dolgraag overstappen naar Eintracht Frankfurt en is derhalve niet van plan om zijn aflopende contract in Groningen te verlengen. Men heeft de eerste twee voorstellen uit Duitsland afgeslagen, maar de verwachting is dat Frankfurt voor een derde keer terugkomt voor Hrustic.