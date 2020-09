Alexander Sörloth heeft droomtransfer van twintig miljoen euro te pakken

Alexander Sörloth heeft zijn toptransfer te pakken. Trabzonspor publiceert via de officiële kanalen een video waarin de 24-jarige Noorse spits afscheid neemt van de Turkse club, waar hij het voorbije seizoen op huurbasis speelde. RB Leipzig telt twintig miljoen euro neer om Sörloth over te nemen van Crystal Palace, al kan deze vaste transfersom door middel van bonussen nog eens met twee miljoen euro toenemen.

De naam van Sörloth werd de laatste tijd al vaker in verband gebracht met RB Leipzig, dat met de transfer van Timo Werner naar Chelsea en de overstap van Patrik Schick naar Bayer Leverkusen twee aanvallers kwijtraakte. De spits beleefde een uitmuntend seizoen bij Trabzonspor, waar hij goed was voor 33 doelpunten en 11 assists in 49 officiële wedstrijden. De nummer twee van het afgelopen Süper Lig-seizoen huurde Sörloth van Crystal Palace en het tijdelijke dienstverband van de 24-voudig Noors international in Turkije liep eigenlijk nog door tot de zomer van 2021.

Het was echter al duidelijk dat Sörloth komend seizoen niet meer op huurbasis voor Trabzonspor zou spelen. Naast RB Leipzig was ook Tottenham Hotspur in de markt voor de spits, die na de afgelopen interlandperiode aanvankelijk niet terugkeerde in Turkije. In een statement liet Trabzonspor weten dat alle partijen onderhandelden over Sörloth, wiens huurcontract tevens beëindigd moest worden. De Turkse club had bovendien een optie tot koop, waardoor er een overeenstemming moest komen met Crystal Palace over het verdelen van de transfersom.

Die overeenstemming is er nu klaarblijkelijk gekomen, waardoor Sörloth de overstap naar RB Leipzig maakt. De Noorse spits is in Nederland vooral bekend van zijn weinig succesvolle passage bij FC Groningen, waar hij in anderhalf jaar 6 doelpunten produceerde in 42 officiële wedstrijden. Sörloth, die werd opgeleid door Rosenborg BK, kwam vervolgens via FC Midtjylland bij Crystal Palace terecht. The Eagles verhuurden hem eerder al aan AA Gent en zien hem nu dus definitief naar RB Leipzig vertrekken.