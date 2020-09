‘United hoort in onderhandelingen met Barcelona vraagprijs van 100 miljoen’

Manchester United en Barcelona zijn in ‘vergevorderde onderhandelingen’ over Ousmane Dembélé. Duncan Castles, journalist voor The Times en de Daily Record, claimt dat the Red Devils de 23-jarige vleugelaanvaller op huurbasis willen overnemen. Barcelona is bereid om mee te werken aan het vertrek van Dembélé, maar wil hem eigenlijk het liefst verkopen.

Barcelona heeft de vraagprijs voor Dembélé bepaald op honderd miljoen euro. De Catalanen staan niet negatief tegenover het voorstel van Manchester United om de Fransman op huurbasis over te nemen, onder één voorwaarde: dat er een verplichte optie tot koop in de overeenkomst wordt opgenomen. Dat Barcelona bereid is om mee te werken aan een vertrek van Dembélé, heeft alles te maken met de financiële situatie van de club. Manchester United is bij een huurovereenkomst bereid om het volledige salaris van de aanvaller over te nemen.

Dembélé verdient bij Barcelona een netto jaarsalaris van zes miljoen euro, dus er zou behoorlijk wat ruimte gemaakt worden in het salarishuis als hij al dan niet tijdelijk vertrekt. De 21-voudig Frans international, die door France Football overigens ook gelinkt wordt aan Liverpool, is niet de eerste keuze van Manchester United, want the Red Devils hadden zich het liefst versterkt met Jadon Sancho. Sebastian Kehl, directeur bij diens werkgever Borussia Dortmund, benadrukt dinsdag in gesprek met Ruhr Nachrichten nog eens dat de Engelse aanvaller ‘gewoon’ in Duitsland zal blijven.

“Jadon heeft goed en professioneel getraind. Hij is blij dat hij kan voetballen. Natuurlijk zal hij ooit vertrekken voor een nieuwe uitdaging, maar hij is nu gelukkig bij Borussia Dortmund en wij zijn blij met hem. Hij is hier en blijft hier. Het was een belangrijk statement van de club, we hebben een bepaalde verantwoordelijkheid. Zonder Jadon is dit team slechter”, stelt Kehl. Mede daardoor lijkt Manchester United nu de aandacht te hebben verlegd richting Dembélé.

Barcelona haalde Dembélé in de zomer van 2017 voor 138 miljoen euro binnen als de opvolger van de naar Paris Saint-Germain vertrokken Neymar, maar de van Borussia Dortmund overgekomen aanvaller kon mede door verschillende blessures nooit helemaal aan de hooggespannen verwachtingen voldoen. Tot dusver speelde Dembélé 74 officiële wedstrijden voor de Catalanen, waarin hij goed was voor 19 doelpunten en 17 assists. Zijn contract bij Barcelona loopt voorlopig nog door tot medio 2022.