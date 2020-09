‘Wat moet ik dan doen, hem zwartmaken in de media? Dat doe je niet’

PSV wist de eerste twee duels in de Eredivisie van dit seizoen winnend af te sluiten. Desondanks verloopt nog niet alles naar wens in het Philips Stadion. Doelman Yvon Mvogo ging tegen FC Groningen (1-3) flink in de fout en ook tegen FC Emmen (2-1) zat hij goed mis. In beide gevallen incasseerde PSV een doelpunt. Voor stand-in Lars Unnerstall is dat echter totaal geen reden om aan de stoelpoten van Mvogo te zagen.

Unnerstall nam vorig jaar november de plaats in van de inmiddels vertrokken Jeroen Zoet. Onder de nieuwe coach Roger Schmidt is de Duitser echter geen basisspeler meer in Eindhoven. "Ik ken mijn kwaliteiten. Die verschillen op het vlak van meevoetballen van die van Yvon. En nu we een nieuwe speelwijze hebben, kiest de trainer daarvoor. Dat is zijn goed recht", verzucht Unnerstall in een onderhoud met De Limburger. Het aantrekken van Mvogo zorgde in eerste instantie voor teleurstelling bij de reservedoelman. "Maar met dat gevoel was ik na een week klaar. Het heeft geen zin om je hoofd te laten hangen."

De recente blunders van Mvogo zorgen absoluut niet voor leedvermaak bij de gepasseerde Unnerstall. "Ik hoop echt dat Yvon zijn doel schoon houdt donderdag", kijkt de boomlange keeper alvast vooruit op het duel van PSV met NS Mura in de derde kwalificatieronde in de Europa League. "Ik ben een teamspeler en ondersteun de nummer 1. Juist als hij de fout in gaat." Van Unnerstall hoeft niet te worden verwacht dat hij het Mvogo lastig gaat maken op trainingscomplex De Herdgang. "Wat moet ik dan doen? Hem tijdens de warming-up slecht inschieten? Of hem zwartmaken in de media? Dat doe je niet. Dat is beneden alle peil. Zo wil ik niet behandeld worden en zo zal ik nooit een teamgenoot behandelen."

PSV is ondertussen bezig met het uitbreiden van het keepersgilde. Het Eindhovens Dagblad meldde maandag dat Vincent Müller op weg is naar de huidige nummer drie in de Eredivisie. Technisch manager John de Jong zou reeds een akkoord hebben bereikt met Würzburger Kickers, de werkgever van de twintigjarige doelman. PSV moet naar verluidt meer dan 300.000 euro, zijn waarde op Transfermarkt, neerleggen voor Müller.