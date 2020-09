‘Niet iedereen is een Neuer, dan wordt zijn positie onhoudbaar bij PSV’

Yvon Mvogo kent bepaald geen vlekkeloze start bij PSV. De van RB Leipzig overgenomen doelman blunderde opzichtig in de Eredivisie-duels met FC Groningen (1-3) en FC Emmen (2-1). Keeperstrainer Frans Hoek wil de sluitpost van de Eindhovenaren echter niet nu al afschrijven. André Onana kende vijf jaar geleden ook een stroeve start bij Ajax, terwijl hij inmiddels niet meer weg te denken is uit het elftal van trainer Erik ten Hag en al gelinkt is aan onder meer Chelsea en Barcelona.

Hoek sluit niet uit dat er in Nederland op korte termijn heel positief wordt gedacht over Mvogo. "Dat kan inderdaad best. Dat is altijd het interessante", verklaart de keeperstrainer in gesprek met het Algemeen Dagblad. "Iedereen heeft gezien wat er aan de hand is. Iedereen heeft er een mening over, wat inherent is aan topsport. Maar eigenlijk moet je kijken na een wedstrijd of tien. PSV heeft nu een keeper die op achterstand staat, maar hoe pakt men dat op? En dan bedoel ik de mensen intern bij de club. Steunen ze hem? Hoe goed vindt de trainer zijn alternatieven? Het is nog te vroeg om hier conclusies aan te verbinden."

Willem van Hanegem zette in zijn column voor bovengenoemde krant al vraagtekens bij het nut van een meevoetballende keeper. "Het is een soort verplichting geworden om de opbouw bij de keeper te laten starten. Maar als je niet kunt opbouwen, moet je het niet doen." Hoek kan zich goed vinden in de woorden van de analist. "Ben ik het helemaal mee eens. Het opbouwen om het opbouwen, dat zie je nu overal te veel. Het lijkt haast wel een prestigeproject van trainers." Om gelijk een passende vergelijking te trekken. "Als Manuel Neuer of Marc-André ter Stegen in zijn eigen zestien meter mensen aanspeelt, gaat het vaak nog wel goed. Maar niet iedereen is een Neuer. En ook geen Bayern. Als het misgaat, geef je meteen een kans weg. Maar zelfs in de Champions League zag je het laatst met Real-keeper Thibaut Courtois tegen Manchester City gebeuren. Het kan peperduur zijn."

Trainer Roger Schmidt heeft nog steeds het volste vertrouwen in Mvogo, zo bleek uit zijn woorden na het thuisduel van PSV met FC Emmen. "En alle spelers van PSV zochten hun keeper meteen na de wedstrijd op", zo benadrukt Hoek. "Natuurlijk, ze hadden nog met 2-1 gewonnen, maar het lijkt erop dat het een jongen is die populair is in de groep. Zijn medespelers kunnen hem mede door deze beginperiode loodsen." De keepersexpert vindt dat de fouten van Mvogo in de eerste twee competitieduels niet met elkaar te vergelijken zijn. "Tegen Emmen had-ie een heel slechte balaanname, dat zegt nog niks over of hij slecht kan meevoetballen. Bij zo’n fout tegen Groningen is de vraag: wil de trainer dat je zo opbouwt vlak voor het eigen doel? Is het antwoord ‘ja’, dan zit er een risicofactor bij. En dát blijft zo."

De komende twee duels van PSV, met NS Mura in de derde kwalificatieronde van de Europa League en Heracles Almelo in competitieverband, lijken nu al cruciaal te zijn voor Mvogo. "Elke tegenstander denkt nu toch: na de aftrap meteen even drie keer druk zetten, kijken of ze bij PSV dan terugspelen op hun keeper of nu maar even niet. Alles komt toch in een ander perspectief te staan. Als hij nog twee keer zo miskleunt, is zijn positie onhoudbaar. Vertrouwen of niet", zo voorspelt Hoek.