Transferklapper lonkt voor FC Utrecht en Gyrano Kerk

Gyrano Kerk lijkt op weg naar de uitgang bij FC Utrecht. De pijlsnelle aanvaller heeft de clubs voor het uitkiezen en alles wijst erop dat een vertrek uit de Eredivisie aanstaande is. Er zouden inmiddels drie serieuze gegadigden voor hem zijn. Onder meer Hellas Verona en Cagliari hebben oren naar zijn komst en legden al serieuze biedingen neer in Utrecht.

Volgens De Telegraaf zijn de biedingen nog niet naar de zin van FC Utrecht. De club verkeert in een luxepositie, daar het contract van de 24-jarige buitenspeler nog drie jaar doorloopt. Alleen bij een niet te weigeren bod zal technisch directeur Jordy Zuidam akkoord gaan met een vertrek. Volgens de krant ligt dat bedrag naar verwachting rond de tien miljoen euro.

Trainer John van den Brom wil Kerk graag aan boord houden en heeft dat meermaals uitgesproken. Hij vindt het belangrijk dat de aanvaller blijft, daar hij en de club dit seizoen een aanval willen doen op de Nederlandse topclubs. Nu er serieuze biedingen zijn gedaan op Kerk is het maar de vraag of Zuidam aan de wens van Van den Brom kan voldoen. Mocht Kerk verkocht worden, dan heeft de club met Manchester City-huurling Daniel Arzani al een vervanger in huis.

Wanneer Kerk verkocht wordt voor het gewenste bedrag dan ziet Utrecht de transferbalans nog verder stijgen. De club koopt zijn spelers doorgaans goedkoop in. Zo werden spelers als Eljero Elia, Mimoun Mahi, Django Warmerdam en Moussa Sylla transfervrij in huis gehaald. Alleen voor Simon Gustafson, Václav Cerny en Bart Ramselaar werden de afgelopen jaren substantiële transfersommen betaald van rond de 800.000 euro.

Tegenover de uitgaven op de transfermarkt staat sinds 2016 de verkoop van spelers voor een bedrag van meer dan veertig miljoen euro, zo berekent de krant. De doorverkooppercentages zijn hierin nog niet eens meegenomen. Onder meer spelers als Ramselaar (5 miljoen euro), Sofyan Amrabat (5 miljoen euro), Timo Letschert (4 miljoen euro), Ruud Boymans (1 miljoen euro), Sébastien Haller (10 miljoen euro), Zakaria Labyad (7 miljoen euro) en Nicolas Gavory (3,5 miljoen euro) werden voor miljoenen verkocht.