Feyenoord grijpt in na kritiek en reageert op harde woorden Rutte

Feyenoord komt in actie na de harde woorden van minister-president Mark Rutte. De premier is allesbehalve blij met het gedrag van voetbalsupporters in de stadions met oog op de coronaregels. Tegenover het Algemeen Dagblad laat Feyenoord weten dat het nog meer gaat doen om aan alle coronaregels te voldoen. Daarbij doet de club ook een dringend beroep op de fans.

Rutte uitte maandag zijn onvrede over de gang van zaken in de stadions in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie. Hij zag afgelopen weekeinde dat niet iedereen zich goed hield aan de regels om bijvoorbeeld niet te juichen. “Gewoon je bek houden als je daar zit, naar de wedstrijd kijken en niet schreeuwen. Dat is te doen”, aldus Rutte. Onder meer bij de wedstrijd tussen Feyenoord en FC Twente werden de coronaregels niet goed nageleefd.

Feyenoord liet zondagavond al weten dat het de gebeurtenissen gaat evalueren en is na de harde woorden van Rutte met een reactie gekomen. “Feyenoord snapt de frustratie bij de premier over de oplopende cijfers", zegt een woordvoerder. “Die delen alle voetbalclubs, want ook wij worden echt keihard getroffen door de pandemie.” De club stelt dat er zondag alles aan gedaan is om het allemaal goed te laten verlopen.

Premier Rutte heeft geen enkel geduld voor juichende voetbalsupporters: 'je moet gewoon je bek houden.' pic.twitter.com/cT7U4A90vQ — Marieke v/d Zilver (@mvdz_) September 21, 2020

“Feyenoord had afgelopen weekeinde bijna 400 stewards om de mensen te begeleiden, te herinneren aan de regels en aan te spreken wanneer deze niet werden nageleefd. Dat is een ongekende inzet van mensen. Het zijn aantallen die de club normaal gesproken alleen doet bij wedstrijden dat het stadion tot werkelijk de allerlaatste stoel is uitverkocht. Daardoor en door alle andere maatregelen die we hadden genomen, ging het op vele plekken in het stadion goed. Ook de supporters hebben immers het beste voor met de club en willen corona bestrijden.”

De club erkent dat het af en toe mis ging op de tribunes tijdens de wedstrijd tegen Twente. “Er is inderdaad op meerdere momenten kortstondig gezongen, gejuicht en sprake geweest van gefluit of boe-geroep. Ook werd niet door alle bezoekers consequent de anderhalve meter afstand in acht genomen, ondanks dringende verzoeken daartoe. Om die reden zullen we komende wedstrijd nog weer extra teams inzetten, bovenop de genoemde en reeds massale inzet.” De teams die worden ingezet gaan nog meer toezien op de goede naleving van de anderhalve meter-regel, specifiek op vakken waar het afgelopen zondag niet goed ging.

Feyenoord doet bovendien een beroep op de eigen aanhang. De club wil dat het aanstaande zondag in de wedstrijd tegen ADO Den Haag beter gaat. “Maar de club blijft daarbij afhankelijk van het gedrag van de bezoekers. Nadrukkelijk doet Feyenoord dan ook nogmaals een duidelijke oproep aan supporters zich gedurende het bezoek aan De Kuip volledig te houden aan de RIVM-regels. En rekent op ieders volledige medewerking in deze.”