Rutte onder vuur op Twitter na harde woorden richting voetbalfans

Minister-president Mark Rutte reageerde maandag fel op het gedrag van voetbalsupporters in stadions afgelopen weekend. Tegen de coronaregels in werd er gejuicht bij doelpunten en klonk er gezang van de tribunes. Rutte zei tegenover RTL Nieuws dat de fans in de stadions ‘hun bek moeten houden’. Fractievoorzitter Lodewijk Asscher van de PvdA reageert op Twitter op de harde woorden en vindt dat Rutte in de spiegel moet kijken.

Asscher is niet te spreken over het taalgebruik van Rutte. “Taalgebruik leidt af van het telkens afschuiven van de verantwoordelijkheid”, reageert Asscher op Twitter, waar de hashtag ‘Rutte’ trending werd. “Regel het testen, het bron- en contactonderzoek, neem regionaal effectieve maatregelen, breng je crisiscommunicatie op orde en je hoeft mensen niet uit te schelden.”

Taalgebruik leidt af van het telkens afschuiven van de verantwoordelijkheid.



Regel het testen, het bron- en contactonderzoek, neem regionaal effectieve maatregelen, breng je crisiscommunicatie op orde en je hoeft mensen niet uit te schelden. https://t.co/haYGaixFqw — Lodewijk Asscher (@LodewijkA) September 21, 2020

Faalhazen Rutte en De Jonge nemen anderen goedkoop de maat terwijl ze zelf een ongelooflijke bende van het testbeleid maken. Waardoor we het zicht op het virus kwijtraken en onze economie verder naar de knoppen gaat.#faalhazen #coronatesten #corona #Rutte https://t.co/Tf6iOytlUo — Geert Wilders (@geertwilderspvv) September 21, 2020

Ook Geert Wilders, partijleider van Partij voor de Vrijheid, reageert op de woorden van Rutte. “Faalhazen Rutte en De Jonge (Hugo de Jonge, vicepremier en minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, red.) nemen anderen goedkoop de maat, terwijl ze zelf een ongelooflijke bende van het testbeleid maken. Waardoor we het zicht op het virus kwijtraken en onze economie verder naar de knoppen gaat”, aldus Wilders.

VVD-fracieleider Klaas Dijkhoff toont begrip voor de voetbalsupporters in de stadions, maar deelt tegelijkertijd ook een waarschuwing uit: "Als voetbalsupporter weet ik dat het heel lastig is in het stadion om je te beheersen. Maar als dit doorgaat, is de consequentie dat we straks niet meer naar het voetbal kunnen", zo wordt hij geciteerd door het Algemeen Dagblad.