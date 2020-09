Ronald Koeman laat oogappel onder geen beding naar Nederland gaan

Barcelona peinst niet over een vertrek van Konrad de la Fuente. Volgens Mundo Deportivo hebben meerdere clubs in de afgelopen maanden geprobeerd om de negentienjarige buitenspeler uit de Verenigde Staten in te lijven, maar ziet Barcelona een vertrek niet zitten. Ronald Koeman is gecharmeerd van De la Fuente.

De in Miami geboren linksbuiten kwam op zijn tiende terecht in Spanje, nadat zijn vader een baan kreeg in het consulaat van Haïti in Barcelona. Hij werd binnen enkele jaren opgemerkt door Barcelona en wordt in het Camp Nou gezien als een getalenteerde speler. Hij speelde vorig seizoen zeven officiële wedstrijden voor Barcelona B, waarin hij drie keer scoorde. Dit seizoen traint hij mee met het eerste elftal en de bedoeling is dat hij komend seizoen de kans gaat krijgen op een debuut in LaLiga.

Koeman hield De la Fuente vorige week zaterdag negentig minuten aan de kant in de oefenwedstrijd tegen Gimnàstic (3-1 zege), maar mocht woensdag wel 28 minuten meedoen tegen Girona (3-1 zege). Na die wedstrijd liet Koeman weten bijzonder tevreden te zijn over de jongeling. "Als ik een van de jonge spelers eruit moet lichten: ik ben heel blij met Konrad. Vanaf het begin ben ik al blij met de manier waarop hij dingen oppakt", zei de Nederlander.

Volgens Mundo Deportivo is Girona een van de clubs die in De la Fuente een mogelijke versterking ziet. Bovendien hebben Bayern München, Borussia Dortmund en 'enkele clubs uit de Eredivisie' hun interesse kenbaar gemaakt bij de omgeving van De la Fuente, zo luidt de berichtgeving. Koeman heeft toestemming gegeven om toptalent Riqui Puig te laten vertrekken, maar wil niet hetzelfde doen met de negenvoudig international van de Verenigde Staten Onder-20. Het contract van De la Fuente bij Barcelona loopt nog twee jaar door.