De Boer waarschuwt: ‘Voor zijn loopbaan beter om nu bij Ajax te blijven’

De mogelijke transfer van Sergiño Dest naar Bayern München werd zondagochtend uiteraard ook besproken in Goedemorgen Eredivisie van FOX Sports. Willem van Hanegem vindt het niet zo'n gek idee dat de Champions League-winnaar bij Ajax aanklopt voor de rechtsback. Analist Ronald de Boer heeft echter zo zijn bedenkingen over een mogelijke deal tussen Ajax en Bayern.

"Benjamin Pavard staat daar, die speel je er niet zomaar uit. Wat worden dan jouw speelmomenten? Daar moet je goed over nadenken. Bayern is natuurlijk geweldig, maar daar ben je nog niemand. En hij heeft nu een status bij Ajax, Dest is nu niet eens basisspeler. Noussair Mazraoui staat er nu in. Natuurlijk kan hij linksback spelen als Nicolás Tagliafico nog weggaat. Voor het verdere verloop van zijn loopbaan is het beter voor Dest om nu bij Ajax te blijven. Want de kans dat je bij Ajax speelt is veel groter, hij valt bijna elke wedstrijd in. Je kunt hem zelfs als links- of rechtsbuiten neerzetten."

Ajax krijgt na het weekend weer aanbod binnen: ‘Gaan ze wel uitkomen’

De kans is groot dat Ajax binnenkort miljoenen bijschrijft. Lees artikel

Van Hanegem is dus wat optimistischer gestemd over de slagingskansen van Dest bij Bayern. "Die Pavard vind ik ook niet zo bijzonder. Die Joshua Kimmich daarentegen vind ik wel echt geweldig, die speelt Dest er nooit van zijn leven uit. Als je de instelling ziet van Kimmich, dat is echt ongelooflijk", aldus de voormalig oefenmeester van onder meer Feyenoord en FC Utrecht.

Bayern-voorzitter Karl-Heinz Rummenigge houdt wat betreft Dest nog een slag om de arm. "Ik lees de geruchten ook afgelopen week, maar er is nog helemaal niets afgesproken of vastgelegd", zo benadrukt de Duitse preses in gesprek met Sky Deutschland. Dat Bayern een rechtsback wil aantrekken klopt volgens Rummenigge wel. "Trainer Hansi Flick wil een back-up hebben voor Pavard. Salihamidzic is daarmee druk bezig. Maar we kunnen nog niet zeggen wanneer we precies een nieuwe speler zullen presenteren."