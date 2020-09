Ajax krijgt na het weekend weer aanbod binnen: ‘Gaan ze wel uitkomen’

Bayern München blijft in de markt voor Sergiño Dest. Freek Jansen, clubwatcher van Voetbal International, meldt zondagochtend in de online talkshow van het weekblad dat de Champions League-winnaar na het weekeinde terugkeert bij Ajax voor de rechtsbenige vleugelverdediger. Een afvaardiging van Bayern was afgelopen dinsdag al in Amsterdam, maar men ging toen niet akkoord met het bod van vijftien miljoen euro op Dest.

"Ajax gaat ervan uit dat Dest vertrekt", stelt Jansen in gesprek met presentator Kees Jansma. "Bayern München heeft zich gemeld met een eerste bod van vijftien miljoen euro. Ajax wil, met bonussen, toch wel richting de 25 miljoen euro. De verwachting is dat Bayern na het weekend weer terug gaat komen. Waarschijnlijk gaan ze daar dus wel uitkomen, ook omdat Dest nog maar een contract bij 2022 heeft." Bayern legde in januari een eerste bod van twintig miljoen euro neer in de Johan Cruijff ArenA. Beide clubs kwamen destijds echter niet tot een akkoord.

De Telegraaf meldde afgelopen donderdag dat technisch directeur Hasan Salihamidzic en hoofdscout Marco Neppe namens Bayern waren afgereisd naar Amsterdam om over een deal voor Dest te praten. Het tweetal kreeg echter al snel te horen dat het mondelinge bod van vijftien miljoen euro niet toereikend is om Dest naar München te halen. Salihamidzic en Neppe vertrokken vervolgens zonder resultaat terug richting Zuid-Duitsland. Blijkbaar is de interesse vanuit München in Dest niet op een laag pitje gezet.

Mocht Dest, die ook als linksback uit de voeten kan, daadwerkelijk richting Bayern vertrekken, dan is Owen Wijndal een geschikte optie voor Ajax, zo oordeelt Jansen. "Wijndal is, helemaal door de consternatie rondom Dest, natuurlijk de beste optie." Trainer Erik ten Hag zei vrijdag op de persconferentie in aanloop naar het thuisduel van Ajax met RKC Waalwijk van zondag dat er sowieso zal worden gezocht naar een vervanger van Dest, als laatstgenoemde alsnog vertrekt in deze transferperiode.