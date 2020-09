Eiting wijst één ‘voornaamste reden’ aan voor opvallende huurperiode

Carel Eiting speelt komend seizoen voor Huddersfield Town, dat hem op huurbasis heeft overgenomen van Ajax. Het lijkt op het eerste oog een opvallende keuze van de 22-jarige middenvelder om aan de slag te gaan in de Championship. Via de officiële kanalen van Huddersfield Town geeft Eiting te kennen dat hij voornamelijk voor een overstap voor Engeland heeft gekozen om zich fysiek te ontwikkelen.

“Ja, het is heel snel gegaan. Maar ik heb met de manager en iedereen op de club gesproken, zij gaven me een heel goed gevoel. Dan hoef je niet al te lang te twijfelen”, zo begint Eiting. Hij sprak uitvoerig met manager Carlos Corberán. “We hebben gesproken over de speelstijl, de intenties. Dat is het belangrijkste. Ik was gecharmeerd van zijn ideeën en dat gaf me een heel goed gevoel.”

“Ik wist niet veel, dus ik had geen vooroordelen. Ik was nieuwsgierig, ook naar de Championship en de intensiteit”, gaat de middenvelder verder. Hij krijgt vervolgens de vraag of hij een groot verschil in intensiteit verwacht tussen het Nederlandse voetbal en de Engelse Championship. “Dat is een van de voornaamste redenen dat ik hier ben gekomen. Ik wil me in dat opzicht ontwikkelen en daarvoor is dit de beste plek.”

“Ze kunnen een speler verwachten die de bal wil hebben, die de bal zo snel mogelijk naar voren wil krijgen. Ik wil het team op elke mogelijke manier helpen”, zo introduceert Eiting zichzelf. Bij Huddersfield Town treft hij met Juninho Bacuna, daar hij met de middenvelder in het verleden samenspeelde in de jeugdteams van Oranje. “Natuurlijk helpt dat, maar iedereen op de club was heel warm. Ik denk dat het geen probleem is om mijn plek te vinden.”