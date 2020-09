Samenwerking met Simeone junior en Ajax-flop lonkt voor Gyrano Kerk

Hellas Verona is niet de enige club uit de Serie A met interesse in Gyrano Kerk van FC Utrecht. Italiaanse media maken zondag melding van belangstelling van Cagliari. Ook transferexpert Gianluca Di Marzio schrijft over de oriënterende interesse van de eilandclub in de buitenspeler, die zeer waarschijnlijk aan zijn laatste weken in de Domstad bezig is. De 24-jarige Kerk heeft sowieso veel opties in diverse topcompetities in het buitenland.

Cagliari eindigde afgelopen seizoen als dertiende in de Serie A en wil in de huidige voetbaljaargang beter voor de dag komen. Een verplichte optie tot koop zorgde ervoor dat de eerder gehuurde Marko Rog en Giovanni Simeone, de oudste zoon van Diego Simeone, voor een bedrag tussen 25 tot 30 miljoen euro definitief aan de selectie zijn toegevoegd. Ook de transfervrije komst van Diego Godin van Internazionale staat op het punt om afgerond te worden. Verder kwam Razvan Marin op huurbasis van Ajax naar Sardinië, inclusief een verplichte optie tot koop.

Kerk geniet belangstelling van clubs uit Duitsland, Engeland, Italië en Spanje. Hij wil echter geen overhaaste beslissing nemen en zou het ook geen ramp vinden om het lopende seizoen bij FC Utrecht af te maken. De Eredivisie-club wil sowieso een serieus bedrag ontvangen voor de aanvaller en denkt naar verluidt aan een transfersom van om en nabij tien miljoen euro. Pas bij het juiste bod zal de club hem dan ook laten gaan. Het contract van Kerk in Utrecht loopt door tot aan de zomer van 2023.

“We hebben heel bewust aangegeven dat we de selectie bij elkaar willen houden', vertelde technisch directeur Jordy Zuidam vorige week aan Voetbal International. “Maar we laten spelers pas gaan als er een bedrag is dat ons doet bewegen. Op dit moment is er dat nog niet. We gaan ervan uit dat Kerk nog voor FC Utrecht speelt. Voor welk bedrag hij weg mag? We doen geen uitspraken daarover, maar het moeten serieuze bedragen zijn. Als Nederlandse club kun je niet zeggen: "We verkopen nooit."”

Bij Cagliari staat met Joao Pedro een van de sensaties van het voorbije seizoen in de Serie A op de loonlijst. In zijn eerste drie seizoenen in de Serie A kwam de Braziliaan niet verder dan respectievelijk zeven, zes en zeven treffers, maar in de voorbije voetbaljaargang scoorde hij liefst achttien keer. Naast Joao Pedro en Simeone werd ook Gastón Pereiro beschouwd als een mogelijke smaakmaker in de aanval, maar de ex-PSV’er kwam mede door blessureleed niet uit de verf in zijn eerste jaar en kampt momenteel ook met een voetblessure.