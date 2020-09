Donny van de Beek scoort binnen 14 minuten bij debuut voor Man United

Donny van de Beek heeft zaterdagavond bij zijn debuut voor Manchester United direct gescoord. De middenvelder, die in de 67ste minuut inviel voor Paul Pogba, maakte in de 81ste minuut de aansluitingstreffer tegen Crystal Palace (1-2). Van de Beek ontving de bal uit de kluts en twijfelde niet om hem direct in de verre hoek te leggen. Hij bood Manchester United daarmee nog tien minuten om op zoek te gaan naar de gelijkmaker, maar vier minuten later maakte Wilfried Zaha er 1-3 van.