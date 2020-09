Neres onthult donkere gedachte: ‘Op dat moment was ik heel erg van streek’

David Neres maakte vorige week in het duel met Sparta Rotterdam (0-1 zege) zijn officiële rentree bij Ajax. De 23-jarige Braziliaanse aanvaller was negen maanden uit de roulatie met een knieblessure. Tijdens de gecompliceerde revalidatie, die eigenlijk maximaal twee maanden had moeten duren, dacht Neres er zelfs aan om te stoppen met voetballen, zo vertelt hij in gesprek met Ajax TV.

“Ook al glimlach ik vaak en maak ik veel grapjes, het is onmogelijk om altijd blij te zijn. Op dat moment was ik heel erg van streek”, geeft Neres te kennen. Hij raakte begin november geblesseerd in het Champions League-duel met Chelsea (4-4). “Ik dacht er soms aan om te stoppen, omdat het zo moeizaam was. Er staan twee maanden voor zo’n blessure, bij mij werden het er negen. Soms dacht ik dat het nooit meer goed kwam. Ik probeerde toch altijd vrolijk verder te werken. Uiteindelijk ben ik beloond.”

“Het is niet makkelijk geweest. In het begin leek het mee te vallen. Maar tijdens het herstel traden er complicaties op. Mijn knie werd maar niet beter. Ik trainde en trainde en werkte keihard, maar ik zag geen verbetering. Op een bepaald punt dacht ik dat ik voor niets aan het werk was. Je doet er alles aan en ziet geen verbetering, dan raak je ontmoedigd”, zegt de Braziliaanse aanvaller. Hij miste voornamelijk ‘het dagelijks contact met teamgenoten, grappen maken onderling en de sfeer rond wedstrijden opsnuiven’. “Ik heb eigenlijk alles gemist. Ik heb een zware tijd achter de rug.”

“Nu ben ik terug en sterker dan ooit. Het voelde vreemd om weer te mogen spelen. Ik wist niet eens meer hoe het was. Ook was ik wat moe en nog niet helemaal in vorm”, bekent Neres. De aanvaller vertelt dat hij dankzij zijn familie de moed erin hield. “En het vertrouwen dat ik van binnenuit heb. Ondanks mijn gedachten dat het niet zou lukken om te herstellen, bleef ik vertrouwen en hoop hebben om wel weer te kunnen spelen. Ik wilde sterker terugkomen en mezelf laten zien dat ik het wel degelijk kon. Het is gelukt om sterker terug te komen. Dat wil ik laten zien.”