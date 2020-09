‘Ki-Jana Hoever laat Liverpool achter zich na akkoord van elf miljoen’

Ki-Jana Hoever mocht afgelopen seizoen meerdere keren aan het grote werk proeven bij Liverpool. Van een definitieve doorbraak op Anfield gaat het volgens de Daily Mail echter niet komen voor de achttienjarige verdediger. De Engelse tabloid maakt vrijdagmiddag namelijk melding van een akkoord tussen Liverpool en Wolverhampton Wanderers wat betreft een overgang van Hoever.

Met de overgang van de Nederlandse jeugdinternational is volgens de berichtgeving een bedrag van tien miljoen pond, omgerekend een kleine elf miljoen euro, gemoeid. Wolverhampton nam eerder deze transferperiode afscheid van de naar Tottenham Hotspur vertrokken Matt Doherty en Hoever wordt gezien als een extra optie rechts achterin en in het centrum van de verdediging.

Als Hoever inderdaad vertrekt komt er na twee jaar een einde aan zijn dienstverband bij Liverpool. De regerend landskampioen van Engeland pikte de jongeling in de zomer van 2018 op bij Ajax. Hoever werd vervolgens vorig jaar, tegen uitgerekend Wolverhampton, op zestienjarige leeftijd de jongste speler ooit van the Reds in de FA Cup.

In het afgelopen seizoen kwam Hoever nog driemaal in actie namens de hoofdmacht van Liverpool, tweemaal in de EFL Cup en eenmaal in de FA Cup. Tijdens de Premier League-wedstrijd tegen Watford in februari van dit jaar maakte hij bovendien deel uit van de selectie van manager Jürgen Klopp, maar van een officieel debuut in de Engelse competitie kwam het destijds niet.