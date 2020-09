Oranje maakt ondanks nederlaag stijging door op FIFA-ranglijst

Het Nederlands elftal is de nieuwe nummer dertien op de ranglijst van de FIFA. De wereldvoetbalbond heeft donderdagochtend zijn eerste ranking sinds de uitbraak van de coronacrisis gepubliceerd en Oranje is op deze lijst een plekje gestegen. Deze stijging gaat ten koste van Zwitserland, dat na een nederlaag tegen Oekraïne en een gelijkspel tegen Duitsland in de Nations League drie plekken omlaag is getuimeld naar de vijftiende positie.

Oranje profiteert hier dus van ondanks de nederlaag die werd geleden tegen Italië. De ploeg van interim-bondscoach Dwight Lodeweges wist in de Nations League wel af te rekenen met Polen en gaat daarom een plekje omhoog. Naast Nederland profiteren ook Italië en Duitsland van de duikeling van Zwitserland, zij zijn respectievelijk de nieuwe nummer twaalf en veertien.

Aangezien er in de afgelopen interlandperiode vrijwel alleen in Europa werd gespeeld, zorgen de Europese landen ook voor de grootste verschuivingen. De top vier met achtereenvolgens België, Frankrijk, Brazilië en Engeland blijft ongewijzigd. Hierachter is Portugal de nieuwe nummer vijf, waardoor Uruguay een plekje zakt. Spanje, Kroatië, Argentinië en Colombia maken de top tien vol.

Rusland is de grootste stijger op de donderdag openbaar gemaakte lijst. De Russen wonnen van Servië en Hongarije en stijgen daardoor maar liefst zes posities. Het gastland van het meest recente WK is nu de nummer 32 van de wereld.