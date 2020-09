Kamp-Alaba slaat keihard terug na tirade Hoeness: ‘Het zijn smerige leugens’

De contractonderhandelingen tussen Bayern München en David Alaba hebben nog niet het gewenste resultaat opgeleverd. De verdediger wil voortaan meer dan twintig miljoen euro per jaar opstrijken, terwijl Bayern elf miljoen euro voldoende acht, een bedrag dat door bonussen nog eens met zes miljoen euro kan oplopen. Oud-voorzitter Uli Hoeness ergert zich aan de hele kwestie en met name zaakwaarnemer Pini Zahavi moet het ontgelden. Het kamp-Alaba komt nu met een ractie op de uithaal van Hoeness.

"Hij (Alaba, red.) heeft een hebberige piranha als adviseur", zei Hoeness zondag zonder omhalen in een onderhoud met Sport1. "Het gaat echt alleen maar om het geld. Alaba speelt momenteel voor de beste club ter wereld, waar zou hij heen moeten gaan?" Volgens de oud-bestuurder wordt de vader van Alaba beïnvloed door Zahavi. Hoeness, die benadrukt dat hij altijd 'goede gesprekken heeft gevoerd' met George Alaba, vindt dat de speler zelf een definitieve keuze moet maken. De verbintenis van de centrumverdediger annex linksback in München loopt nog een jaar door.

Zahavi reageert maandag tegenover Sky Deutschland op de beschuldiging van Hoeness. "Ik heb met Bayern niet uitgebreid gesproken over het betalen van commissie aan mij. Het is alleen een keer vluchtig langsgekomen tijdens een afspraak in Lissabon (waar Bayern de Champions League-finale speelde, red.). Technisch directeur Hasan Salihamidzic vroeg toen hoe ik tegen de zaken aankeek. Ik benadrukte toen dat een deal met de speler wat mij betreft voorrang moest krijgen en dat ik niet uit was op een extra vergoeding voor mijn werkzaamheden. Het zou niet goed voelen als ik een hogere commissie ontvang dan andere zaakwaarnemers. Nogmaals, er is niet over geld gesproken."

George Alaba is eveneens niet te spreken over de harde woorden van Hoeness. "Ik heb David als jongeling binnengebracht bij Bayern. Ik had hem in de afgelopen jaren allang een keer naar een andere club kunnen brengen, maar we waren loyaal aan Bayern en besloten om te blijven. Ik had niet verwacht dat Bayern smerige leugens zou verspreiden over het salaris en het eisen van een bepaalde commissie. Om te beweren dat hierdoor geen deal kan worden gesloten is een ernstige beschuldiging. En alleen maar omdat we niet akkoord gaan met het voorstel van Bayern. We hebben namelijk onze eigen ideeën over het hele gebeuren", aldus Alaba senior.