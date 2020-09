Driessen vindt dat Robben per direct moet stoppen: ‘Streep eronder’

Valentijn Driessen vindt dat Arjen Robben per direct een punt achter zijn carrière moet zetten. De chef voetbal van De Telegraaf denkt dat de routinier veel moeite zal hebben om zich terug te knokken nadat hij zondag geblesseerd uitviel bij zijn rentree in de Eredivisie bij het duel tussen FC Groningen en PSV. Al na een halfuur moest de aanvaller het veld verlaten.

Robben was zichtbaar boos en teleurgesteld toen hij het veld verliet. Nog voordat hij het veld had verlaten trok de voormalig Oranje-international zijn shirt uit. Trainer Danny Buijs gaf na afloop van de 1-3 nederlaag aan dat Robben direct huiswaarts is gekeerd. “Het is triest. Voor hem, voor FC Groningen voor alles en iedereen. We wisten allemaal dat dit het risico van een terugkeer is", zegt Driessen op de website van de krant.

“Ik vraag me af of hij het nu weer kan opbrengen om wéér terug te komen”, vervolgt Driessen. “Mentaal lijkt me dit een enorme tik. Hij heeft er twee maanden alles aan gedaan, alles zat mee om terug te keren. Nu kom je terug in de bestaande situatie, waarin nauwelijks geoefend kan worden. Hij zal weer tot het gaatje moeten gaan, maar wat levert het op? Ik denk dat het het beste is om te stoppen en er een streep onder te zetten", aldus Driessen, die benadrukt dat Robben zijn eigen lichaam niet meer vertrouwt.

Robben zette een jaar geleden al een punt achter zijn loopbaan, maar maakte eerder deze zomer bekend dat hij ging werken aan zijn rentree bij FC Groningen. "Hij wilde toch nog voetballen, maar het blijkt toch niet te kunnen als je een jaar stil hebt gestaan. Ik denk dat het het beste is om te stoppen. Robben is de vlag op de modderschuit, maar in dit team komen zijn specifieke kwaliteiten niet tot uiting. We hebben hem nauwelijks gezien. Zijn eerste actie was goed, maart that’s it. Zijn ploeggenoten kunnen hem amper in stelling brengen.”