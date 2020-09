Ronald Koeman onder de indruk: ‘Een geweldige aankoop van Barcelona’

Ronald Koeman won zaterdag zijn eerste wedstrijd als trainer van Barcelona. De Spaanse topclub was in een oefenduel met 3-1 te sterk voor Gimnàstic uit de Segunda División B. De voormalig bondscoach van het Nederlands elftal liet voor en na rust twee verschillende elftallen opdraven in het Estadi Johan Cruyff. Frenkie de Jong kwam na rust in actie. Barcelona kwam via Ousmane Dembélé al snel op voorsprong en daarna waren ook Antoine Griezmann en Philippe Coutinho, beiden vanaf elf meter, trefzeker.

Koeman hield een goed gevoel over aan de wedstrijd. “Het is fijn dat iedereen 45 minuten heeft kunnen spelen. Het is duidelijk dat we wedstrijdritme moeten opbouwen”, vertelde de Nederlander na afloop. “Rondom de eerste twee goals heb ik goede dingen gezien. Acties vanaf de zijkant waarbij de ruimtes werden benut. In de tweede helft hadden we meer doelpunten moeten maken. De spelers hebben geen fysieke klachten overgehouden aan deze wedstrijd en dat is ook heel belangrijk.”

“We hebben spelers gezien die nog geen enkele wedstrijd hadden gespeeld. Dit was onze eerste wedstrijd en veel spelers zaten ook bij hun nationale selectie.” De voorbije weken stonden in het teken van fysieke arbeid. “De komende twee weken gaan we ons meer op de tactiek richten”, stelde Koeman, die voor een 4-2-3-1-systeem koos. “Ik weet dat dit een ander systeem is ten opzichte van andere jaren, maar de spelers kunnen dit systeem aan. Er zijn goede middenvelders die voor gevaar rondom het strafschopgebied kunnen zorgen. Het tempo moet per se hoog zijn om ruimtes tussen de linies te creëren en te kunnen scoren.”

Lionel Messi stond in de eerste helft op het veld. Hij speelde als nummer tien, maar week zo nu en dan ook uit naar de rechterflank. De goede samenwerking met de zeventienjarige buitenspeler Pedri, overgekomen van Las Palmas, viel ook Koeman op. “Een geweldig talent, nog maar zeventien jaar. Een belangrijke speler voor de toekomst. Pedri heeft de kwaliteiten om te spelen. We zullen zien hoeveel wedstrijden hij kan spelen.” Ook Trincao kreeg de nodige complimenten van Koeman. De twintigjarige Portugees is voor een bedrag van 31 miljoen euro overgekomen van Sporting Braga en dat bedrag schept verwachtingen.

“Het beviel me hoe hij in het veld stond, de posities die hij koos”, vertelde de Nederlander over de vleugelaanvaller. “Soms ging hij naar binnen of hij koos voor een individuele actie aan de zijkant. Hij heeft kwaliteiten en zal zich moeten aanpassen aan de snelheid en het tempo. Maar hij is een geweldige aankoop.” Koeman kreeg logischerwijs vragen over de eerste wedstrijd van Messi onder zijn bewind. De Argentijn zag zich genoodzaakt om zijn vertrekwens in te trekken en sloot een week later aan bij de selectie van Koeman. “Hij maakte een gedreven indruk, net als op de eerste dag. Hij traint goed en hij trainde ook op zijn vrije dag. Messi weet heel goed dat het fysiek gezien nog beter zal moeten, maar dat geldt voor iedereen. Zijn kwaliteiten staan buiten kijf.”