Aréola gaat na avonturen bij PSG en Real aan de slag in Premier League

Alphonse Aréola staat voor de overstap naar Fulham, zo weet RMC Sport woensdagmiddag te melden. De Franse doelman heeft de medische keuring op Craven Cottage probleemloos doorlopen. Momenteel worden de laatste details omtrent het contract afgerond. De verwachting is dat er op korte termijn een definitief akkoord wordt bereikt tussen Fulham en Paris Saint-Germain, waar Aréola nog tot 2023 onder contract staat.

De transfersom die het naar de Premier League gepromoveerde Fulham naar Frankrijk moet overmaken is nog niet bekend. Aréola is al eerder in verband gebracht met een overstap richting Engeland, Zijn vrouw Marrion liet in oktober 2018 via Instagram al weten dat ze dolgraag ooit in Londen zou willen wonen, waardoor geruchten op gang kwamen over een eventuele overstap naar Chelsea. Een akkoord met the Blues kwam echter nooit van de grond.

Kenny Tete heeft transfer naar de Premier League te pakken

De toekomst van Kenny Tete ligt niet bij Olympique Lyon. Lees artikel

Aréola werd afgelopen seizoen door PSG verhuurd aan Real Madrid, waar hij voornamelijk als stand-in fungeerde van Thibaut Courtois. De Koninklijke maakte onlangs wereldkundig dat de 27-jarige sluitpost niet nog een jaar op huurbasis in Spanje zal spelen. Aréola keerde daarop terug naar PSG. Enkele weken later lijkt een tussentijdse transfer richting het ambitieuze Fulham slechts een kwestie van tijd te zijn.

Fulham is naast Aréola ook dicht bij het aantrekken van Kenny Tete, die volgens Voetbal International eveneens een succesvolle medische keuring kende in West-Londen. Manager Scott Parker verwelkomde in een eerder stadium al Anthony Knockaert, Harrison Reed, Mario Lemina en Antonee Robinson.