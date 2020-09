Kenny Tete heeft transfer naar de Premier League te pakken

Kenny Tete heeft zijn laatste wedstrijd voor Olympique Lyon gespeeld. De rechtsbenige vleugelverdediger is namelijk op weg naar Fulham. De voormalig Ajacied doorstond de medische keuring zonder noemenswaardige problemen, zo meldt Voetbal International dinsdag. De verwachting is dat Tete op korte termijn een meerjarig contract tekent bij de naar de Premier League gepromoveerde club.

Over de transfersom die Fulham overmaakt naar Olympique Lyon is nog niets naar buiten gekomen. Tete kwam in drie seizoenen tijd tot tachtig optredens in het shirt van de Franse club. Les Gones namen de 24-jarige rechtsback in 2017 over van Ajax. Met de transfer was destijds een bedrag van vier miljoen gemoeid. Tete verlaat Lyon met één doelpunt en negen assists achter zijn naam.

De Franse journalist Manu Lonjon meldde maandagavond tijdens het Nations League-duel van het Nederlands elftal met Italië (0-1) dat Tete zijn loopbaan gaat vervolgen bij Fulham. De vleugelverdediger zat op dat moment op de reservebank van Oranje. Een dag later blijkt dus dat Tete inderdaad de overstap maakt naar de club uit West-Londen, waar Scott Parker als manager de scepter zwaait.

Tete gaat bij Fulham de concurrentiestrijd aan met Denis Odoi en Cyrus Christie, de overige rechtsbacks in de selectie van the Cottagers. Wellicht dat de flankspeler zaterdag tegen Arsenal al zijn Premier League-debuut maakt namens Fulham, dat eerder al Anthony Knockaert, Harrison Reed, Mario Lemina en Antonee Robinson naar Craven Cottage wist te halen.