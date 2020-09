Angeliño verlaat Man City opnieuw en wacht op definitieve transfer

Angeliño draagt ook aankomend seizoen de kleuren van RB Leipzig. Zowel die Roten Bullen als zijn eigenlijke werkgever Manchester City maken dinsdagmiddag melding van een verlenging van het verblijf op huurbasis van de linksback in Duitsland. Leipzig heeft bovendien de mogelijkheid om hem volgend jaar definitief in te lijven. Angeliño zal in dat geval een contract tot medio 2025 ondertekenen in Saksen.

Leipzig zelf doet geen uitspraken over de voorwaarden van deze clausule, maar volgens berichten uit Engeland gaat het om een verplichting tot koop als Angeliño aankomend seizoen minstens twaalf wedstrijden voor de club speelt. Van deze twaalf moeten er vijf in de tweede helft van de voetbaljaargang vallen. Als er aan deze voorwaarden wordt voldaan, moet de nummer drie van het afgelopen Bundesliga-seizoen achttien miljoen euro overmaken naar Manchester.

Manchester City zou in dat geval zes miljoen winst maken op de 23-jarige vleugelverdediger, die vorig jaar door middel van een terugkoopoptie voor twaalf miljoen werd weggehaald bij PSV. Angeliño kwam in de eerste helft van het afgelopen seizoen tot twaalf optredens, verspreid over alle competities, waarna hij in januari de overstap maakte naar Leipzig. Namens de Duitse club heeft hij tot nu toe achttien officiële optredens achter zijn naam staan.

“Ik ben enorm blij dat ik in Leipzig blijf en dat we onze gemeenschappelijke reis voortzetten. Mijn eerste half jaar bij RB Leipzig was geweldig: ik kreeg van het begin af aan veel speeltijd en ik houd van de manier waarop de trainer en het team het spel benaderen. We hebben een sterk seizoen gedraaid in de Bundesliga en in de Champions League. Ik kijk uit naar de toekomst en naar nog veel meer succesvolle momenten”, reageert Angeliño zelf op de nieuwe deal.