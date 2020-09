‘Karsdorp kan fraaie transfer vergeten na gesteggel en contact met Chelsea’

Het leek erop dat Rick Karsdorp AS Roma zou gaan verruilen voor Atalanta. Transferexpert Gianluca Di Marzio meldt zondagavond echter dat de overgang van 25-jarige vleugelverdediger naar Bergamo lijkt te gaan afketsen. De bonussen en commissies die met een al dan niet tijdelijke overstap van Karsdorp naar Atalanta gemoeid zouden moeten zijn, vormen voorlopig een struikelblok in de onderhandelingen.

Di Marzio meldde afgelopen week nog dat een overstap van Karsdorp naar Atalanta ‘zeer nabij’ was. De transferexpert uit Italië stelde dat het een huurdeal met een verplichte optie tot koop van zeven miljoen euro betrof, indien de Nederlandse vleugelverdediger in zestig procent van de wedstrijden in actie komt. Karsdorp moest bij de kwartfinalist van het afgelopen Champions League-seizoen de opvolger worden van Timothy Castagne, die de overstap naar Leicester City heeft gemaakt.

Atalanta dreigt nu echter de stekker uit de onderhandelingen met AS Roma te trekken en heeft zelfs al een alternatief op het oog. La Dea heeft contact opgenomen met Chelsea over Davide Zappacosta. De 28-jarige Italiaanse rechtsback heeft bij the Blues nog een contract tot medio 2022 en werd in de voorbije jaargang verhuurd aan AS Roma, waar zijn aantal optredens beperkt bleef door een kruisbandblessure. Zappacosta speelde eerder tussen 2011 en 2015 voor Atalanta, alvorens hij naar Torino verkaste. Mocht de dertienvoudig Italiaans international terugkeren in Bergamo, zal dat volgens Di Marzio op huurbasis zijn.

Karsdorp werd afgelopen seizoen door AS Roma verhuurd aan Feyenoord, waar hij tot twintig officiële wedstrijden kwam. Het contract van de drievoudig Oranje-international in de Italiaanse hoofdstad loopt voorlopig nog door tot medio 2022. "Ik hoop volgend seizoen op AS Roma, want ik heb het er niet verkeerd gedaan en heb veel pech gehad. Maar het zou ook zomaar een andere competitie kunnen worden", zei Karsdorp in mei toen hij vragen over zijn toekomst kreeg. Hij maakte in 2017 voor veertien miljoen euro de overstap van Feyenoord naar AS Roma, waar hij mede door blessureleed maar weinig minuten maakte.