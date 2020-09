Ten Hag stuurt ondanks afwezige internationals sterk elftal het veld in

Ajax speelt zaterdagmiddag tegen FC Augsburg zijn laatste oefenwedstrijd van de voorbereiding. Hoewel het duel met de werkgever van Jeffrey Gouweleeuw middenin de interlandperiode valt, kan trainer Erik ten Hag toch nog over een sterk elftal beschikken. De oefenmeester kan onder meer een beroep doen op zijn Zuid-Amerikaanse en Afrikaanse internationals, die in Amsterdam zijn achtergebleven.

Perr Schuurs en Quincy Promes zijn niet van de partij omdat zij op pad zijn met het Nederlands elftal voor de Nations League. Aanvoerder en Servisch international Dusan Tadic ontbreekt vanwege datzelfde toernooi, terwijl Ryan Gravenberch, Noa Lang en Jurriën Timber geselecteerd zijn voor Jong Oranje.

Dit betekent dat de zeventienjarige Devynn Rensch als basisspeler in het hart van de verdediging begint. Hij krijgt in de achterste linie gezelschap van Noussair Mazraoui, Lisandro Martínez en Nicolás Tagliafico. Op het middenveld zijn er basisplaatsen voor nieuwkomer Mohammed Kudus, Edson Álvarez en Jurgen Ekkelenkamp. Zakaria Labyad begint wederom in de punt van de aanval en hij zal worden ondersteund door het Braziliaanse duo David Neres en Antony.

Augsburg is na Holstein Kiel, Hertha BSC, Eintracht Frankfurt en 1. FC Union Berlin de vijfde Duitse tegenstander van Ajax in deze voorbereiding. Op het duel met Union Berlin, dat eindigde in een 2-2 gelijkspel, na werden alle voorgaande wedstrijden gewonnen.

Opstelling Ajax: Onana; Mazraoui, Rensch, Martínez, Tagliafico; Álvarez, Kudus, Ekkelenkamp; Neres, Labyad, Antony