De man op wie veel ogen waren gericht speelde onvoldoende bij Oranje

Het Nederlands elftal is vrijdagavond met een overwinning begonnen aan de nieuwe editie van de Nations League. Onder leiding van interim-bondscoach Dwight Lodeweges won Oranje met 1-0 van Polen, dankzij een doelpunt van Steven Bergwijn. Voetbalzone beoordeelt de basisspelers van het Nederlands elftal met een rapportcijfer.



Spelersrapport Oranje tegen Polen

SPELER CIJFER Jasper Cillessen 7 Hans Hateboer 6,5 Joël Veltman 7 Virgil van Dijk 8 Nathan Aké 6 Marten de Roon 7 Georginio Wijnaldum 5 Frenkie de Jong 8,5 Steven Bergwijn 6 Memphis Depay 7 Quincy Promes 5,5

Cijfers Oranje

Jasper Cillessen: 7

Veel had de doelman van Oranje niet te doen in zijn 57ste interland. De enige redding die Cillessen moest verrichten, was op een inzet van Redding op schot Krzysztof Piatek in de rechterbovenhoek in de eerste helft. Met een wat paniekerige uittrap in minuut 38 leidde Cillessen balverlies van Oranje in, maar verder kwamen zijn passes meestal aan op het punt van bestemming.

Hans Hateboer: 6,5

De rechtsback speelde als verkapte rechtsbuiten in de Johan Cruijff ArenA en verzorgde in die rol de assist voorafgaand aan de 1-0. Op de helft van de tegenstander deed hij daarvoor al goede dingen: niet alleen droeg hij bij aan enkele aanvallen, zoals toen Hateboer de bal met de borst goed klaarlegde voor Bergwijn in de eerste helft, maar ook dwong hij vleugelspeler Kamil Józwiak voortdurend om mee te verdedigen. Als de twee elkaar echter troffen op de helft van Oranje, had Józwiak in de eerste helft te vaak de overhand. Zo liet Hateboer zich in de openingsfase makkelijk uitkappen door Józwiak, die vervolgens naast het doel van Cillessen schoot. Niet veel later stuurden Mateusz Klich en Bartosz Bereszynski hem aan de zijlijn het bos in. Na de pauze kende Hateboer aanzienlijk minder problemen achterin en oogde hij scherper.

Joël Veltman: 7

Veltman stond in het veld door de absentie van Matthijs de Ligt, Stefan de Vrij en Daley Blind. Hoewel hij dus niet de eerste keus was, maakte Veltman in verdedigend opzicht een goede indruk. Na een ietwat stroeve start – een zwakke pass in de tweede minuut, een hachelijk moment na een Poolse voorzet in minuut 24 – was hij met goede ingrepen van waarde. Toen Józwiak in het strafschopgebied een voorzet wilde geven, bleef Veltman goed naar de bal kijken en zette hij op het juiste moment de tackle in. Vlak voor tijd leverde Veltman een fraaie lange bal op Aké, die het leer in het strafschopgebied met de borst wilde klaarleggen voor Van Dijk.

Virgil van Dijk: 8

Van Dijk was een van de uitblinkers aan de kant van Oranje. Achterin was de aanvoerder van Oranje een bron van rust: bij gevaarlijke situaties haalde hij ogenschijnlijk moeiteloos de angel uit de situatie. Met fraaie, diagonale crosspasses op Nathan Aké verlegde hij het spel bovendien op goede wijze. Na de pauze stuurde hij Depay op eenzelfde manier weg, waarna de aanvaller oog in oog met Wojciech Szczesny tot een schot kwam. Een onderschepping van Van Dijk op het middenveld, een actie waarbij hij zelf even naar de grond ging, leidde halverwege de eerste helft een serieuze kans van Promes in. Van Dijk was tot slot sterk in de kopduels.

Nathan Aké: 6

Als aanvallend ingestelde linksback was Aké vaak te vinden op de helft van Polen. Een grote bijdrage aan het aanvalsspel had hij desondanks niet. Promes trok vaak naar binnen waardoor er op de linkerflank ruimte kwam voor Aké, maar die trok niet ver genoeg door om Polen echt in de problemen te brengen. Van een goede voorzet of een messcherpe pass was bijvoorbeeld niet vaak sprake. Desondanks speelde Aké zeker geen slechte wedstrijd. Met name in de laatste twintig minuten liet hij zich meer gelden. Met goede verdedigende acties, het wegkoppen van een corner en het blokkeren van een voorzet, smoorde hij Pools gevaar in de laatste minuut van de wedstrijd.

Marten de Roon: 7

Met een heerlijke lange bal van achteruit op Promes zette De Roon de aanval op touw waaruit Oranje de score opende. Op het middenveld was hij niet op veel fouten te betrappen. Na een klein kwartier resulteerde een zwakke pass van de middenvelder in een Poolse counter, maar vaker zat De Roon ertussen met goede intercepties. Met een uitstekende pass op Bergwijn stond hij aan de basis van een goede mogelijkheid voor Promes na twintig minuten. In de openingsfase van de tweede helft haalde hij op knappe wijze de angel uit een veelbelovende tegenaanval van Polen.

Frenkie de Jong: 8,5

Het was teleurstellend dat De Jong in de slotseconde van de eerste helft de paal trof, nadat hij de bal op magnifieke wijze controleerde met de borst, want een doelpunt was een mooie bekroning geweest van zijn sterke wedstrijd. De middenvelder zal het uiteindelijk moeten doen met een 'voorassist': zijn fraaie steekpass op Hateboer resulteerde uiteindelijk in de 1-0 van Oranje. De Jong draaide op kenmerkende wijze makkelijk weg bij zijn tegenstanders, waagde zich aan even energieke als succesvolle demarrages, was zuiver in de passing en voorkwam meermaals balverlies na te korte passes van zijn ploeggenoten.

Georginio Wijnaldum: 5

Door zijn naderende transfer naar Barcelona waren de ogen van Europa gericht op Wijnaldum, maar hij was de minst zichtbare speler van Oranje. Als hij wel aan de bal was, koos hij vaak voor een veilige oplossing; een aanvallende bijdrage leverde Wijnaldum nauwelijks. Zo nam hij in de beginfase een slecht besluit door een pass van Depay op Hateboer te onderscheppen en daarmee het tempo uit de aanval te halen; na de pauze werd hij fraai weggestuurd door Depay, maar was zijn schot ondermaats. Wijnaldum was sterk in meerdere duels op het middenveld, maar bracht uiteindelijk te weinig.

Steven Bergwijn: 6

Op papier speelde Bergwijn als rechtsbuiten, maar hij trok voortdurend naar binnen. Daardoor ontstond op de flank ruimte voor Hateboer. Niet geheel toevallig ontstond de goal van Bergwijn na een uur dan ook omdat hij zelf goed positie koos en Hateboer aan de rechterflank kon assisteren. Bergwijn was in de as te vinden en zakte soms ver terug op het veld. Aan de bal was hij rustig; toen Bergwijn in de achtste minuut een fout maakte, herstelde hij die direct door de bal te heroveren. Door zijn doelpunt groeide hij uit tot matchwinner, maar hij had moeite met zijn directe tegenstander en was voor een buitenspeler van Oranje in grote gedeelten van de wedstrijd niet zichtbaar genoeg.

Memphis Depay: 7

Als Depay de bal heeft, weet de televisiekijker dat hij moet opletten. De zwervende spits maakte indruk met enkele genialiteiten: van het laten lopen van een pass van Cillessen voor Promes tot een prachtig wippertje dat De Jong in staat stelde om vanuit het strafschopgebied tegen de paal te schieten. Niet alles lukte bij Depay, zo kenden zijn vrije trappen vaak geen goed gevolg, maar zijn creativiteit en enthousiasme waren nodig bij Oranje. In minuut 58 stond hij oog in oog met Szczesny en was zijn lob niet verrassend genoeg om de keeper te kloppen. Daarna beleefde Depay een wat mindere fase, maar door zijn sterke eerste helft houdt hij toch een mooi cijfer over aan de wedstrijd.

Quincy Promes: 5,5

Promes kreeg na twintig minuten een goede kans om de score te openen, maar gaf de bal niet de juiste richting mee met de linkervoet. Een kwartier later vloog een kansloos afstandsschot van de buitenspeler ver over het doel van Szczesny. De voorzetten van Promes kenden wisselend succes. In de openingsfase was hij enkele keren betrokken bij goed combinatiespel van Oranje, maar daarna koos hij vaker tevergeefs voor eigen succes