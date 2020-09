Cyril Ngonge blijft na vertrek bij PSV actief in de Eredivisie

Cyril Ngonge mag zich speler van RKC Waalwijk noemen. De Brabanders melden dinsdagmiddag via de officiële kanalen dat de twintigjarige spits overkomt van Club Brugge, dat hem vorig seizoen verhuurde aan PSV. Ngonge heeft zijn handtekening gezet onder een driejarig contract.

Ngonge was voor zijn seizoen in Eindhoven jarenlang actief bij Club en schopte het uiteindelijk tot vijf optredens in de hoofdmacht, waaronder een wedstrijd in de Champions League. Vorig seizoen kwam hij op huurbasis tot 22 optredens namens Jong PSV in de Keuken Kampioen Divisie, waarin hij goed was voor 7 goals. Ook zat hij tweemaal bij de selectie van het eerste voor een Eredivisie-wedstrijd, zonder overigens zijn debuut te maken.

“Cyril is een jongen die we al een tijdje op de korrel hebben. Met zijn komst halen we onze gewenste aanvallende versterking in huis. Hij is snel, behendig en is iemand die continu voor dreiging weet te zorgen. We zijn dan ook erg blij dat we Cyril aan ons hebben kunnen binden”, reageert algemeen directeur Frank van Mosselveld opgetogen op de komst van de Belgisch jeugdinternational.

Ngonge is de achtste zomeraanwinst van een bijzonder actief RKC. Eerder werden James Efmorfidis, Thierry Lutonda, Kostas Lamprou, Nicolas Olsak, Ahmed Touba, Aymen Azhil en Vurnon Anita al gepresenteerd als versterkingen voor volgend seizoen. Mogelijk komt hier Gregory van der Wiel nog bij: de voormalig international traint al enige tijd mee met de selectie van trainer Fred Grim.