AD: Eerlijke Louis van Gaal brengt KNVB in een spagaat

Louis van Gaal staat niet onwelwillend tegenover een derde termijn als bondscoach van het Nederlands elftal. Mocht de KNVB hem benaderen, dan zal hij nadenken over dat verzoek, zo erkende hij aan de NOS. Van Gaal wordt door een groot deel van voetbalminnend Nederland als de ideale vervanger van Ronald Koeman gezien en dat is volgens het Algemeen Dagblad mogelijk ook een belemmering. “De geest van Van Gaal hangt meteen levensgroot boven Zeist, boven Oranje én boven de zoektocht naar een nieuwe bondscoach”, zo schrijven Sjoerd Mossou en Maarten Wijffels.

“Want wat kan directeur Eric Gudde nu nog?”, zo luidt de vraag na het eerlijke antwoord van Van Gaal over een eventuele rentree bij Oranje. Een aanstelling van een andere trainer dan de beschikbare Van Gaal zal vragen oproepen, ook al wil de KNVB en ook de spelersraad niet een bondscoach die alles omgooit. Het dagblad stelt tegelijkertijd dat er geen veiligere keuze is dan Van Gaal. “Bij een elftal dat nooit in deze samenstelling op een eindtoernooi speelde, is hij bij uitstek de man om het maximale uit alle beschikbare kwaliteiten te halen. Met Van Gaal straalt de KNVB meteen in alles uit: we gaan op het EK voor niets minder dan de hoofdprijs”, zo benadrukken Mossou en Wijffels.

De bijna Cruijffiaanse status van Van Gaal in Nederland zorgt er volgens het Algemeen Dagblad voor dat ‘ieder alternatief automatisch als een B-keuze voelt’. “Als de KNVB hem verzuimt te bellen, is dat de keuze van de bond zelf: veel succes ermee. Mislukt vervolgens het EK, dan zijn alle scherven voor Gudde en de spelers.” Van Gaal kan de KNVB altijd afwijzen, zoals in 2017, of dusdanige eisen stellen dat de KNVB afhaakt. “Toont Van Gaal zich wél bereid voort te borduren op de al ingeslagen weg - dan kan de bond onmogelijk om hem heen. Wie de KNVB ook kiest als nieuwe bondscoach, van Louis van Gaal raakt het voorlopig niet los”, benadrukken de journalisten.

Willem Vissers had appcontact met Louis van Gaal toen bekend werd dat Koeman bij het Nederlands elftal zou vertrekken. "Hij reageerde dat hij eigenlijk met pensioen was en de KNVB eerst maar moest kijken naar trainers die vrij zijn. Hij noemde Frank de Boer als voorbeeld”, vertelde de journalist aan NPO Radio 1. Vissers denkt te weten waarom Van Gaal bij de NOS aangaf dat hij er eventueel over wil nadenken. “Het lijkt erop dat Van Gaal aan het peilen is hoe het land erover denkt. Stel dat de mensen massaal in opstand komen, dan doet hij het misschien niet. Maar er is een redelijk positief gevoel. Ik begrijp de sentimenten wel, maar ik denk dat het een goede oplossing zou zijn voor deze situatie.”

Valentijn Driessen hoopt op zijn beurt dat er snel duidelijkheid komt. “De KNVB kan het trio Dwight Lodeweges, Erwin van de Looi en Maarten Stekelenburg met welgeteld nul (!) interlands in de bagage niet Europa insturen om de Nations League te winnen en Europees kampioen te worden met Oranje”, benadrukt de chef voetbal van De Telegraaf dinsdag. “De eerste twee zijn middelmatige Eredivisie-voetballers en doorsnee clubtrainers geweest en laatstgenoemde is omhooggevallen binnen de KNVB-organisatie.”

“Het huidige Oranje verdient geen combinatie van lichtgewichten, maar juist een zwaargewicht. Iemand die staat voor Oranje en voor het Nederlandse voetbal, iemand met statuur, een passend cv en die de stafleden om zich heen in hun kracht laat functioneren”, benadrukt Driessen. “Iemand als Koeman. Voor die job zijn er voldoende gekwalificeerde kandidaten voorhanden, zoals Frank Rijkaard, Bert van Marwijk, Henk ten Cate en Ruud Gullit, Van Gaal, Peter Bosz, Frank de Boer of iemand als Arsène Wenger.”

Van Gaal was twee keer eerder bondscoach van Oranje. In 2014 leidde hij Nederland naar de derde plaats op het WK in Brazilië. In zijn eerste termijn (2000-2001) lukte het Van Gaal niet om zich met Oranje te plaatsen voor het WK in Zuid-Korea en Japan. Sinds zijn afscheid bij Manchester United in 2016 heeft Van Gaal geen club of land meer onder zijn hoede gehad. Hij kondigde vorig jaar zijn trainerspensioen aan.