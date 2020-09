Van Persie waarschuwt Donny van de Beek in aanloop naar transfer

Robin van Persie vindt het voor Donny van de Beek een mooi moment om een transfer naar de Premier League te maken. De middenvelder van Ajax staat op het punt om voor vijf seizoenen naar Manchester United over te stappen, de voormalig werkgever van de oud-aanvaller. Hij ging op jongere leeftijd naar Arsenal nadat hij met Feyenoord de UEFA Cup had gewonnen. “Dat betekende niets. De Premier League is een totaal andere wereld”, waarschuwt de voormalig Oranje-international dinsdag in zijn allereerste column in De Telegraaf.

“Donny wordt binnengehaald als een grote aankoop van Manchester United, maar hij zal ontdekken dat die andere 22 spelers daar eerder ook als ’grote aankoop’ zijn gehaald. De een had een nog grotere transfer dan de ander. Het betekent dat hij er meteen moet staan en daar moet hij zich mentaal op instellen. Want Manchester United is in alle opzichten een beest van een club”, benadrukt Van Persie, die ook aangeeft dat Manchester ‘de prachtigste plek’ is als het goed gaat. Ook privé vond hij het geweldig. “Je kan er een hapje eten en mensen zullen een uur voor je wachten om met je op de foto te gaan. Heel classy. Maar als het slecht gaat, kom je onder een vergrootglas te liggen. Zowel privé als op het veld.”

Van de Beek kan zijn borst natmaken op commercieel gebied. In zijn laatste jaar bij Manchester United had Van Persie elke week een commerciële activiteit, maar ook dat is inmiddels veranderd. “Toen ik recent bij Marcus Rashford was, vroeg ik hem hoe vaak hij nu iets commercieels moet doen. Hij kon zich de laatste vrije middag na een training niet meer herinneren. Dat is even andere koek dan na een training een siëstaatje pakken. Hij krijgt geen dag rust meer.” Van Persie voorziet op fysiek gebied geen problemen voor Van de Beek in Engeland. “Zijn loopacties vormen zijn grootste wapen. Hij is ook in staat zestig duels per jaar te spelen. Relaxte partijtjes zitten er alleen niet meer bij. Juist tegen Fulham of Crystal Palace moet je het meest aan de bak.”

Ziggo Sport met unieke beelden van de laatste keer (?) dat Donny van de Beek een wedstrijd van AFC Ajax meemaakt ?? Geplaatst door voetbalzone op Zaterdag 29 augustus 2020

“Bij elk duel, zelfs bij elke ingooi beuken die gasten op je in. Op techniek of tactiek kunnen ze het niet winnen. Ze willen dus vooral het gevecht aangaan. In de topwedstrijden gaat het meer om techniek en tactische dingen.” Van Persie denkt dat het in het voordeel van Van de Beek is dat hij de laatste twee seizoenen veel ervaring heeft opgedaan in Europa. “Het jaar waarin Ajax de halve finale van de Champions League bereikte, was zijn grote doorbraak. Toen speelde hij ook fantastisch en ik denk dat hij op basis van dat jaar deze transfer verdient. Ploegen als Manchester United kijken in de grote wedstrijden of je de potentie hebt om het jaar in jaar uit te laten zien.”

Van de Beek speelt vanaf zijn elfde levensjaar bij Ajax. Hij debuteerde op 26 november 2015 onder leiding van Frank de Boer in de Europa League-wedstrijd tegen Celtic. Sindsdien kwam hij tot 175 wedstrijden in de hoofdmacht van de Amsterdammers, waarin hij 41 doelpunten maakte en 34 treffers voorbereidde. Met Ajax won Van de Beek één landstitel (2019), de TOTO KNVB Beker (2019) en de Johan Cruijff Schaal (2020). Hij deed in 2017 als invaller mee in de Europa League-finale tegen Manchester United (0-2 verlies).