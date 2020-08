‘Donny van de Beek informeert Ajax-ploeggenoten over nieuwe werkgever’

Donny van de Beek was dit weekend vanwege transferontwikkelingen niet van de partij bij de oefenwedstrijden die Ajax tegen Eintracht Frankfurt en 1. FC Union Berlin speelde. De middenvelder werd zondagochtend wel gespot op De Toekomst, waar hij een individuele training afwerkte met assistent-coach Richard Witschge en de verwachting is dat er in de komende dagen meer duidelijkheid zal komen over de toekomst van de Oranje-international.

Van de Beek wordt genoemd bij onder meer Real Madrid, Barcelona en Manchester United en laatstgenoemde club lijkt momenteel de beste papieren in handen te hebben voor de komst van de middenvelder. Het Catalaanse Sport weet zondagmiddag zelfs te melden dat Van de Beek zijn ploeggenoten bij Ajax op de hoogte heeft gesteld van zijn aanstaande verhuizing naar Old Trafford.

Deze gang van zaken wordt door de sportkrant omschreven als ‘slecht nieuws’ voor Barcelona. De nieuwe trainer Ronald Koeman is naar verluidt zeer gecharmeerd van Van de Beek, maar Barcelona is nog niet in staat om aan de door Ajax gehanteerde vraagprijs te voldoen. De Spaanse grootmacht kan alleen toeslaan als er eerst spelers worden verkocht en lijkt nu afgetroefd te worden door the Red Devils. De Daily Mirror wist zaterdagavond al te melden dat een deal van 45 miljoen euro in de pijplijn zit.

Jan-Joost van Gangelen, presentator van FOX Sports, denkt overigens andere informatie te hebben. De journalist heeft contact gehad met Van de Beek’s zaakwaarnemer Guido Albers: “Hij is er zwaar ziek van dat er een streep kan door de deal met Real Madrid. En dat is logisch ook, want het was natuurlijk een prachtdeal”, doelde Van Gangelen zondagmiddag op het vermeende akkoord dat de Koninklijke eerder al bereikte met Ajax. Vanwege de coronacrisis is er van een dergelijke transfer echter geen sprake.

Van Gangelen voert een andere Engelse gegadigde op dan Manchester United: “Ik denk eigenlijk Spurs”, claimt de presentator. Op de opmerking van Hans Kraay junior dat hij ‘dan wel meer zal weten’ over de interesse van Tottenham Hotspur, reageert Van Gangelen echter afwijzend: “Nee, nee.”