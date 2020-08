Ronald Koeman wacht nog met oordeel over ‘vreemde winteraankoop’

Martin Braithwaite komt voorlopig in de plannen van Ronald Koeman voor, zo schrijven Spaanse media zaterdag. De trainer wil pas na de eerste trainingen van Barcelona een oordeel vellen over de aanvaller, die een half jaar geleden werd aangetrokken in verband met de zware blessures van Luis Suárez en Ousmane Dembélé. De spelers van de A-selectie melden zich zondag op het trainingscomplex voor een verplichte coronatest en maandag staat vervolgens de eerste training onder leiding van Koeman op het programma.

Koeman heeft in de eerste tien dagen sinds zijn terugkeer in het Camp Nou louter positieve verhalen over Braithwaite gehoord. Met name zijn betrokkenheid en professionaliteit worden intern bijzonder gewaardeerd, ook al wordt de 29-jarige Deen volgens Spaanse media ook intern nog altijd als ‘een vreemde winteraankoop’ beschouwd. Barcelona maakte in februari gebruik van een uitzonderingsregel in Spanje om in geval van nood, als een speler minimaal vijf maanden aan de kant staat, buiten de transferperiodes om een speler uit dezelfde competitie aan te trekken. De Catalanen lichtte de transferclausule van achttien miljoen euro in zijn contract met Leganés en de Madrileense club stond machteloos.

Volgens de laatste berichten zal Henrik Larsson een belangrijke rol vervullen in het oordeel over Braithwaite. Koeman wil dat zijn rechterhand eveneens zijn mening geeft over de toegevoegde waarde van de Scandinaviër. Larsson gaat zich binnen de technische staf vooral bezighouden met de aanvallers en dan met name talenten als Ansu Fati en Trincao. Koeman en Larsson willen Braithwaite op voorhand niet kwijt in verband met zijn ervaring in LaLiga en zijn naar verluidt ook van mening dat hij een toegevoegde waarde kan zijn voor zijn jongere ploeggenoten áls hij instemt met een rol als stand-in. Koeman voerde laatst een gesprek met Braithwaite en volgens Mundo Deportivo raakte de voormalig bondscoach van het Nederlands elftal ‘onder de indruk van zijn personaliteit’.

De meningen over Braithwaite na zijn verrassende transfer, na 6 doelpunten in de eerste 24 LaLiga-duels voor Leganés, waren niet mals. De Deen ondertekende een contract tot 30 juni 2024, kreeg een transferclausule van driehonderd miljoen euro, maar kon niet meer worden ingeschreven voor de knockout-fase van het voorbije Champions League-seizoen. De Deen liet in de periode vlak voor én na de coronastop echter geen slechte indruk achter. Hij stond in de basis tegen Real Sociedad, Real Mallorca, Sevilla en Osasuna en was trefzeker tegen de eilandbewoners. In totaal speelde hij 403 van de 1260 mogelijke speelminuten en de kranten in Spanje draaiden na verloop van tijd enigszins bij. Braithwaite onderscheidde zich met inzet, loopvermogen en er leek zelfs een klik met Lionel Messi te zijn.

In de laatste competitiewedstrijden van Barcelona kwam Braithwaite amper meer in de plannen van Quique Setién voor. De aanvaller reisde met de selectie mee naar Lissabon voor het vervolg van de Champions League, maar hij kon niet van betekenis zijn omdat hij niet was ingeschreven. Braithwaite koos na het debacle tegen Bayern München voor een mini-vakantie van slechts vier dagen en is sindsdien elke dag op het trainingscomplex te vinden, waar hij met nieuwelingen als Trincao, Pedri en Matheus Fernandes traint.

Braithwaite hoopt Koeman van zijn kwaliteiten te overtuigen en anders dient HCM Sports Management in actie te komen. Het kantoor van Hasan Cetinkaya en Ali Dursun behartigt niet alleen de belangen van Frenkie de Jong maar ook die van de Deens international. Met name in Engeland is er sluimerende belangstelling. Hij tekende in juli 2017 een vierjarig contract met Middlesbrough, maar dat was geen onverdeeld succes. Hij werd verhuurd aan Girondins Bordeaux en Leganés, alvorens hij een jaar geleden definitief aan de slag ging in Spanje.