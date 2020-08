Zian Flemming maakt verrassende transfer binnen Eredivisie

Zian Flemming maakt per direct de overstap van PEC Zwolle naar Fortuna Sittard, zo hebben beide clubs donderdagmiddag wereldkundig gemaakt. De 22-jarige middenvelder kreeg onlangs in Zwolle te horen dat hij mocht uitkijken naar een nieuwe werkgever. De voormalig jeugdspeler van Ajax heeft zijn handtekening gezet onder een vierjarig contract in Limburg.

De aanvallende middenvelder annex spits maakte in 2018 de overstap van Ajax naar PEC Zwolle. Vorig seizoen speelde hij op huurbasis voor NEC, waar hij een goede indruk maakte en in totaal 13 keer scoorde in 24 competitiewedstrijden. In de voorbereiding op het nieuwe seizoen kreeg hij een kans van John Stegeman. De trainer geeft echter de voorkeur aan anderen en heeft Flemming laten weten dat hij op zoek kon naar een nieuwe club. Zijn contract liep door tot aan de zomer van 2021.

"Zian is een op en top prof", reageert Mike Willems, technisch manager van PEC Zwolle. "Gezien zijn leeftijd is het voor hem nu belangrijk op een zo hoog mogelijk niveau, zoveel mogelijk speelminuten te maken. Bij PEC Zwolle was dat vooruitzicht voor Zian niet meer aanwezig en dus is deze transfer voor alle partijen een goede uitkomst. Ik wil Zian bedanken voor zijn tijd bij de club en wens hem veel succes in Limburg."

Flemming is de elfde versterking van Fortuna Sittard voor komend seizoen. Eerder werden Joshua Wehking (Hamburger SV), Roel Janssen (VVV-Venlo), George Cox (Brighton & Hove Albion), Yanick van Osch (PSV), Emil Hansson (Hannover 96), Özgür Aktas (Vitesse), Mats Seuntjens (Gençlerbirligi), Mike van Beijnen (Gençlerbirligi), Sebastian Polter (Union Berlin), Veron Parkes (West Ham United) al aangetrokken.