Feyenoord heeft oude bekende op het oog als alternatief voor Teixeira

Feyenoord roerde zich al op de transfermarkt met de komst van Bryan Linssen, Mark Diemers, Christian Conteh en, de meteen weer verhuurde, Francesco Antonucci en de fans van de Rotterdammers mogen in de komende weken nog meer versterkingen verwachten. Technisch directeur Frank Arnesen werkt achter de schermen hard aan de overgang van middenvelder João Carlos Teixeira en de Deen heeft met Jonathan de Guzman ook een alternatief op het oog.

RTV Rijnmond concludeert woensdag na een uitgebreid onderhoud met Arnesen dat Feyenoord ‘vol’ voor de komst van Teixeira gaat. De ex-speler van onder meer Liverpool, Brighton & Hove Albion en FC Porto is sinds de zomer van 2018 actief bij Vitória Guimarães, waar hij nog een eenjarig contract heeft. De voormalig jeugdinternational van Portugal is voor Arnesen momenteel de topkandidaat om het middenveld te komen versterken.

Als het niet lukt om de 27-jarige Teixeira binnen te hengelen, komt De Guzman in beeld. De 32-jarige routinier is transfervrij sinds zijn vertrek bij Eintracht Frankfurt en geldt daardoor als een aantrekkelijke optie. De veertienvoudig international van het Nederlands elftal heeft al een verleden bij Feyenoord, waar hij zes jaar in de jeugd speelde en uiteindelijk vijf jaar deel uitmaakte van de hoofdmacht. Naast een versterking voor het middenveld is Arnesen vanwege de langdurige afwezigheid van Sven van Beek ook nog op zoek naar een extra verdediger.

Tegenover de komst van enkele nieuwe spelers staat het naderende vertrek van Crysencio Summerville. De achttienjarige aanvaller werd onlangs al teruggezet naar de beloften omdat hij zijn eenjarige contract niet wil verlengen en wordt genoemd bij Wolverhampton Wanderers en Brentford. “Ik neem Summerville niets kwalijk. Het is z’n goed recht om niet bij te tekenen. We vinden het wel heel erg jammer. Ik heb met z’n management gesproken en we gaan kijken of hij deze zomer verkocht kan worden”, citeert het Algemeen Dagblad Arnesen.