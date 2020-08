Van Crooij hakt knoop door en verlaat PEC Zwolle voor oude liefde

Vito van Crooij mag zichzelf officieel speler van VVV-Venlo noemen. De 24-jarige aanvaller is afkomstig van PEC Zwolle, waar zijn contract nog twee seizoenen doorliep. Van Crooij kwam in Venlo zonder problemen door de medische keuring en zette daarna zijn handtekening onder een vierjarig contract bij VVV. De Limburgse club verkocht de aanvaller twee jaar geleden nog aan PEC.

"Ik vind het fantastisch dat ik weer terug ben, daar waar het allemaal voor mij begonnen is", jubelt Van Crooij op de website van VVV. "De stap naar Zwolle was voor mij destijds een goede keuze, maar de terugkeer naar Venlo is nu een hele bewuste. In Venlo wil ik weer aan spelen toekomen en belangrijk worden voor het team. Toen VVV-Venlo me benaderde, hoefde ik dan ook niet lang na te denken. Uiteraard heb ik veel contact gehad met de jongens die er enkele seizoenen geleden ook al zaten én met m’n broer Delano. Ik heb enorm veel zin om weer in De Koel aan de slag te gaan!"

Manager voetbalzaken Stan Valckx deelt het optimisme van Van Crooij: "De speler Vito van Crooij is uiteraard een open boek voor ons als club. En juist zijn kwaliteiten kunnen we in ons team goed gebruiken: een creatieve jongen in de aanval met snelheid, die doelgericht is maar ook een prima voorzet in de benen heeft. Hij heeft hier in De Koel én daarbuiten in het verleden al laten zien wat hij in zijn mars heeft. Aan hem de taak om dat weer op te pakken en te laten zien dat hij dat nog niet verleerd is", aldus de sportbestuurder. VVV trok eerder al Giorgos Giakoumakis, Guus Hupperts, Lukas Schmitz, Jafer Arias, Arjan Swinkels en Roy Gelmi aan.