Feyenoord beloont Timon Wellenreuther definitief voor rol in kampioenschap

Vrijdag, 2 juni 2023 om 18:40 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 18:45

Timon Wellenreuther maakt de definitieve overstap van RSC Anderlecht naar Feyenoord. Dat bevestigen beide clubs vrijdagmiddag. De 27-jarige doelman werd afgelopen seizoen gehuurd van de Belgische club, waarna Feyenoord de optie had om Wellenreuther definitief over te nemen. Die optie besloten de Rotterdammers te lichten. Wellenreuther tekent tot medio 2025.

In mei werd al bekend dat Feyenoord werk maakte van een langer verblijf van de Duitser. Wellenreuther was afgelopen seizoen een uitstekende vervanger van Justin Bijlow, die aan het begin van de tweede seizoenshelft geblesseerd raakte. De goalie kwam dit seizoen tot veertien wedstrijden voor Feyenoord, waarin hij twee keer zijn doel schoonhield. Hij was met name belangrijk in de wedstrijd tegen Ajax (2-3 winst) met een katachtige reflex op een schot van Mohammed Kudus in de slotfase en in het duel met stadsgenoot Sparta Rotterdam (1-3 winst), toen hij op slag van rust bij een 1-1 tussenstand een strafschop stopte van Vito van Crooij.

Timon is a keeper. ?? — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) June 2, 2023

“Het is zowel voor Feyenoord als voor mij persoonlijk een bijzonder mooi en goed seizoen geweest”, blikt Wellenreuther terug op de clubwebsite van Feyenoord. “Ik heb hier snel mijn draai kunnen vinden en ben blij dat ik mijn bijdrage heb kunnen leveren toen ik de kans kreeg. Ik kijk ernaar uit de stijgende lijn na de zomerstop samen door te trekken.”

Naar verluidt stond Wellenreuther ook in de belangstelling van Schalke 04, de club waar hij tussen 2013 en 2017 ook al onder contract stond. Van die club nam Willem II hem zes jaar geleden transfervrij over. Na een succesvolle periode in Tilburg maakte hij de overstap naar Anderlecht. Daar stond hij 27 keer onder de lat, waarna hij afgelopen seizoen dus werd verhuurd aan Feyenoord.