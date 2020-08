Succesvolle campagne van Bayern München is goed nieuws voor Oranje

Het Nederlands elftal hoeft volgende week vrijdag geen rekening te houden met Robert Lewandowski. De spits van Polen laat de interland tegen Oranje, de eerste wedstrijd van het nieuwe Nations League-seizoen, schieten. Hij krijgt van bondscoach Jerzy Brzeczek wat langer de tijd om te herstellen van zijn lange en succesvolle seizoen met Bayern München.

Lewandowski won zondag de Champions League met Bayern, nadat de club eerder dit seizoen al beslag legde op de DFB-Pokal en de landstitel van Duitsland. Na de finale van zondagavond hebben Brzeczek en Lewandowski in onderling overleg besloten dat de aanvaller in de komende interlands niet hoeft mee te doen. Hij mist daarom niet alleen de wedstrijd tegen Oranje, maar ook de daaropvolgende groepswedstrijd tegen Bosnië-Herzegovina (7 september).

"Ik heb met Robert gesproken. We hebben in overleg besloten dat hij fysiek en mentaal rust moet nemen na alle zware wedstrijden van de afgelopen tijd", legt de bondscoach van Polen uit in de Poolse media. Hij zal het in de Johan Cruijff ArenA ook moet stellen zonder Arkadiusz Reca: de verdediger van Atalanta, afgelopen seizoen verhuurd aan SPAL, kampt met blessureleed en blijft daardoor thuis. Oranje speelt drie dagen na de groepswedstrijd tegen Polen ook tegen Italië.

Lewandowski was een van de drijvende krachten achter het Champions League-succes van Bayern. De 32-jarige spits maakte liefst vijftien doelpunten in het gehele toernooi, waarmee hij zich kroonde tot topscorer; nummer twee Erling Braut Haaland (Red Bull Salzburg en Borussia Dortmund) volgde met tien treffers. In totaal scoorde Lewandowski dit seizoen 55 keer in 47 officiële wedstrijden voor zijn club. In dienst van de nationale ploeg van Polen maakte hij 61 doelpunten in 112 interlands.