De Jong droomt hardop na bericht van Koeman: ‘Dat zou mooi zijn’

Luuk de Jong was vrijdagavond de grote held van Sevilla in de Europa League-finale tegen Internazionale (3-2). De aanvaller, die donderdag zijn dertigste verjaardag viert, tekende al koppend voor twee doelpunten voor de Spaanse ploeg. Opvallend genoeg wist De Jong pas enkele uren voor de aftrap van de eindstrijd in Keulen dat hij een basisplaats kreeg van trainer Julen Lopetegui.

Naast een winnaarsmedaille kreeg De Jong de trofee voor Man of the Match mee. "Ben ik supertrots op natuurlijk", benadrukt de trefzekere spits in gesprek met het Algemeen Dagblad. "Als je naar zo’n trofee kijkt, besef je: dit is er één voor altijd. Terwijl, in de tweede helft, toen dacht ik ook even: het zal toch niet dat je er twee maakt in een Europacupfinale en dan verliest…" Het winnende doelpunt van Sevilla kwam ruim een kwartier voor tijd, toen een schitterende omhaal van Diego Carlos via het been van Romelu Lukaku in het doel van Inter verdween.

De Jong moest lang wachten op het nieuws van Lopetegui dat hij als aanvalsleider zou starten tegen Inter. In de kwart- en halve finale moest hij namelijk nog wijken voor concurrent Youssef En-Neysiri. "Hij is een heel ander type spits dan ik. Tegen Manchester United wilden we met zijn snelheid achter hun verdediging komen. Ik hield rekening met hetzelfde strijdplan tegen Inter, maar de trainer zei: Ik ga vandaag tóch voor een aanspeelpunt. Goede keuze, haha."

Luuk de Jong scoort zijn TWEEDE in de finale van de Europa League!!

De voormalig PSV'er is nu de absolute held in Sevilla, maar de topschutter heeft zeker ook andere tijden gekend. "Nu is iedereen lyrisch, maar ik heb ook genoeg kritiek gekregen. De trainer en de technisch directeur hebben het hele seizoen gezegd: wij beoordelen jou op veel meer dan alleen doelpunten. Hun vertrouwen zie je terug in wat ik heb gespeeld. In de competitie stond ik driekwart van alle duels in de basis. En ik ben van alle selectiespelers als tiende geëindigd met speelminuten in totaal. Maar natuurlijk voel je de druk, een spits moet ook scoren. Tien goals in alle competities, alleen Lucas Ocampos (zeventien treffers, red.) heeft er uiteindelijk meer gemaakt."

De Jong kreeg honderden berichten na de gewonnen finale tegen Inter. Ook Ronald Koeman, die het bondscoachschap van Oranje inruilde voor zijn droombaan bij Barcelona, liet van zich horen. "'Gefeliciteerd en we zien elkaar snel', stuurde hij. Leuk. Volgend jaar Barcelona - Sevilla met Koeman op de bank en ik in het veld, dat zou mooi zijn, ja. Ook andere trainers zoals Phillip Cocu en Mark van Bommel hebben me gefeliciteerd. Ik ben er nog niet aan toegekomen om iedereen te bedanken." De Jong heeft overigens maar een zeer korte vakantie. Hij meldt zich namelijk eind augustus alweer bij Oranje voor de duels in de Nations League met Polen (4 september) en Italië (7 september).