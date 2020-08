Senol Günes wil Nederlands elftal beroven van 42-voudig jeugdinternational

De Turkse voetbalbond wil zich verzekeren van de diensten van Ferdi Kadioglu, zo melden diverse media uit het Zuidoost-Europese land zaterdag. Bondscoach Senol Günes is gecharmeerd van de kwaliteiten van de twintigjarige vleugelspeler annex aanvallende middenvelder en heeft hem naar verluidt uitgenodigd voor de Nations League-duels van volgende maand met Hongarije en Servië.

Kadioglu werd geboren in Arnhem en speelde door de jaren heen al 42 interlands voor diverse vertegenwoordigende jeugdelftallen van Oranje. De begaafde rechtspoot heeft echter nog geen A-interland achter zijn naam staan en zou ervoor kunnen kiezen om zijn interlandloopbaan voort te zetten bij Turkije, daar hij over een dubbele nationaliteit beschikt.

Kadioglu verkaste twee jaar geleden voor ongeveer 1,4 miljoen euro van NEC naar Fenerbahçe en beleefde afgelopen seizoen zijn doorbraak bij de grootmacht uit Istanbul. Hij speelde in alle competities 32 wedstrijden en was daarin goed voor 6 doelpunten en 5 assists; in zijn debuutjaar was hij niet verder gekomen dan 11 optredens zonder doelpunt of assist.

Zijn goede prestaties zijn in Turkije niet onopgemerkt gebleven, want volgens onder meer TRT Spor heeft Kadioglu inmiddels een uitnodiging ontvangen van Günes voor de aankomende interlands. De Turkse bondscoach lijkt bezig aan een charmeoffensief, want eerder deze week gaf hij al openlijk toe dat Feyenoord-middenvelder Orkun Kökcü volgende maand zal debuteren in de A-selectie.

De Turkse media twijfelen er niet aan dat Kökcü in zal gaan op de uitnodiging van Günes. De Feyenoorder kwam in het verleden weliswaar uit voor de Nederlandse beloftenteams, maar hij switchte vorig jaar al naar Turkije Onder-21. Of Kadioglu het Turkse elftal zal verkiezen boven Oranje, valt echter nog te bezien: de voormalig NEC’er wil eerst een goed gesprek voeren met Günes, alvorens hij de knoop doorhakt, zo klinkt het.