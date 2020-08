PSV ontvangt Mino Raiola en houdt situatie bij RB Leipzig in de gaten

PSV wil Denzel Dumfries deze zomer nog niet laten gaan en hooguit over een jaar medewerking verlenen aan een buitenlandse transfer. De Eindhovense club wikt en weegt achter de schermen een nieuw contract voor de Oranje-international, die nog tot de zomer van 2023 onder contract staat en voortdurend aan AC Milan wordt gelinkt.

“De transferwindow is tot oktober open. Ik ben er natuurlijk wel over aan het nadenken en weeg mijn opties af”, vertelde Dumfries vorige maand. Voetbal International meldt dat PSV een verbeterd contract wil voorstellen en dat zaakwaarnemer Mino Raiola binnenkort naar Eindhoven komt om hierover te praten. Het aanstaande vaderschap kan voor Dumfries ook een reden zijn om een transfer naar het buitenland nog uit te stellen.

PSV zal alles in het werk stellen om Mohamed Ihattaren en Donyell Malen komend seizoen in Eindhoven te houden, zo meldt het Eindhovens Dagblad zaterdag. Hoewel de directie weinig zorgen heeft over een eventuele vertrekwens van (een van) de twee, zullen PSV en Raiola, die eveneens de belangen van Ihattaren en Malen behartigt, ook hun situaties bespreken en waar nodig spijkers met koppen slaan.

Voetbal International en het Eindhovens Dagblad claimen dat Kevin Kampl bij PSV in beeld is en was als potentiële versterking. Roger Schmidt kent de middenvelder van 29 jaar nog van zijn tijd bij Red Bull Salzburg, maar het torenhoge salaris van de Sloveen bij RB Leipzig lijkt een te groot obstakel om daadwerkelijk beet te zullen hebben. Yvon Mvogo blijft in beeld om over te komen uit Leipzig, waar hij de stand-in is van Péter Guláscsi.

Als Mvogo zijn contract bij RB Leipzig verlengt, hoopt PSV de doelman mogelijk via een huurconstructie aan te trekken. PSV werd eerder ook al in verband gebracht met Kim Min-Jae van Beijing Guoan, de vorige werkgever van Schmidt. De centrale verdediger heeft eveneens een hoog prijskaartje en de Chinese club wil sowieso geen medewerking verlenen.