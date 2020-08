Ruud Gullit lacht zich helemaal suf: ‘Je bent ongeschikt voor de CL’

Manchester City werd zaterdagavond uit de Champions League geknikkerd door Olympique Lyon: 1-3. Vlak voor de laatste treffer van Moussa Dembélé had Raheem Sterling een enorme kans op de 2-2, maar de Engelsman schoot van dichtbij hoog over. Ruud Gullit kan de misser van Sterling niet geloven en is bikkelhard over de aanvaller.

"Als je deze niet maakt, ben je ongeschikt voor de Champions League", zegt Gullit over de misser van Sterling bij beIN Sports. De oud-international van Oranje kan zijn lach niet inhouden als hij terugdenkt aan de gemiste kans van Sterling, die in minuut 86 na goed voorbereidend werk van Gabriel Jesus de uitgelezen mogelijkheid had om zijn ploeg een doelpunt te schenken.

"Hier zal Sterling nog lang over nadenken", vervolgt Gullit. "Het was moeilijker om de bal over de lat te krijgen dan te scoren. Als coach denk je ook van: wat gaat hier nou mis, wat heb ik verkeerd gedaan? En kijk naar zijn reactie... Hij kan het niet geloven", aldus Gullit, die een nieuwe lach niet kan onderdrukken. "Het is een enorme miskleun, het is ongelooflijk."

"Ook wij konden het niet geloven. Hij ook niet", doelt Gullit op Sterling. "Wat hij nu moet doen? Ik weet het niet. Misschien moet hij naar Lourdes (katholieke bedevaartsplaats in Frankrijk, red.) en een bad nemen. Sorry voor mijn actie, ik heb iets fout gedaan. Alsjeblieft straf mij niet", sluit de oud-speler van onder meer AC Milan met een grap af.