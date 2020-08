Joey Veerman geeft vernietigend interview na vernedering met Heerenveen

Joey Veerman is geschrokken van de manier waarop sc Heerenveen is begonnen aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Na opeenvolgende nederlagen tegen NAC Breda (1-0) en Vitesse (1-2) volgde zaterdagavond op De Vijverberg een vernedering tegen De Graafschap: 5-1. Veerman zegt dat hij 'niet durft uit te spreken' wat er zou gebeuren als Heerenveen op deze manier het nieuwe seizoen in de Eredivisie ingaat.

"Ik weet het niet", reageert de verslagen aanvoerder van Heerenveen op de vraag waar het misging. "Dit gebeurde ons al tegen NAC en nu gebeurt het weer. Tegen NAC kregen we alleen geen doelpunten tegen, behalve eentje op het einde." Veerman bestempelt het optreden van Heerenveen in Doetinchem als 'heel slecht'. "Dit was denk ik de slechtste wedstrijd die we bij Heerenveen gespeeld hebben sinds ik er ben. En met FC Volendam heb ik trouwens ook nog nooit zo'n slechte wedstrijd gespeeld."

Vanaf het eerste moment grossierde Heerenveen in balverlies: de bezoekers raakten de bal al vaak op de eigen helft kwijt. "Het leek wel alsof sommigen vijfhonderd volt op hun schoenen hadden", merkt de 21-jarige linkshalf van Heerenveen, vorig seizoen een van de grote uitblinkers in de ploeg, op voor de camera van FOX Sports. "Maar volgens mij zit het stadion niet vol, dus ik weet niet waar je van onder de indruk moet raken. Ik heb het ook gezien; het was gewoon heel slecht."

Veerman erkent dat Heerenveen bezig is aan een bijzonder zwakke voorbereiding en dat de ploeg nog lang niet klaar is voor het begin van de Eredivisie. Het eerste competitieduel staat op 12 september op het programma, thuis tegen Willem II. "We hebben in drie wedstrijden nog niet gewonnen. Het draait niet, nee. Er moeten heel simpel gezegd spelers bij. Je verliest vandaag met 5-1 van een club uit de Keuken Kampioen Divisie en het had ook 8-1 kunnen zijn. Dat is wel zorgwekkend."