Ajax leidt weerloos FC Utrecht in eerste helft naar de slachtbank

Ajax heeft ook de tweede oefenwedstrijd van de voorbereiding omgezet in een ruime overwinning. Vijf dagen na de 6-1 overwinning op RKC Waalwijk volgde een 5-1 zege op FC Utrecht in de Johan Cruijff ArenA, onder toeziend oog van 2700 supporters. Alle doelpunten van Ajax vielen in de eerste helft, waarin Zakaria Labyad met een hattrick uitgroeide tot uitblinker.

Ajax had zich geen betere start kunnen wensen van de oefenwedstrijd. In de vierde minuut zette Noussair Mazraoui een sprint in aan de rechterflank en werd hij gevonden door Zakaria Labyad. Vervolgens legde Mazraoui de bal terug op Ryan Gravenberch, die de paal trof. In de rebound was het raak via Labyad en de hand van keeper Thijmen Nijhuis. Het doelpunt paste bij het spelbeeld: Ajax zocht de aanval en FC Utrecht beperkte zich in de openingsfase tot tegenhouden. Maar toch kregen de bezoekers na elf minuten een uitgelezen kans om de score in evenwicht te brengen.

Het team van John van den Brom mocht aanleggen vanaf elf meter, nadat Bart Ramselaar in het strafschopgebied werd getorpedeerd door Mazraoui. Simon Gustafson zocht oog in oog met Maarten Stekelenburg de linkerhoek op en trof de paal. Kort daarna stuitte ook Ajax op het aluminium, toen Noa Lang op de lat schoot nadat Gravenberch het spel goed verlegde. Lang wist na twintig minuten alsnog doel te treffen, door aan de rand van het strafschopgebied de linkerhoek uit te zoeken na een strakke pass in de voeten van Antony.

Lang speelde, na zijn gretige optreden tegen RKC Waalwijk, opnieuw een sterke wedstrijd waarin hij veel werk verzette, zowel in aanvallend als vededigend opzicht. Hij zette zijn sleutelrol kracht bij door de beslissende pass te verzorgen die Nicolás Tagliafico in staat stelde om de bal vlak voor het doel binnen te lopen. De grote uitblinker van de eerste helft werd echter Labyad door twee vrije trappen die hij binnenschoot in de slotfase. De aanvallende middenvelder, ditmaal opererend als nummer 9, schoot raak in de rechterkruising en via de onderkant van de lat.

De ruststand was zodoende 5-0 en van een wedstrijd was amper sprake. Ajax was oppermachtig, maar kwam in de tweede helft, met een grotendeels nieuwe opstelling, niet zo eenvoudig tot grote kansen. Halverwege de tweede helft meldde FC Utrecht zich via de kersverse aanwinst Daniel Arzani en moest Maarten Stekelenburg zijn inzet verwerken. De 5-1 kwam na zeventig minuten op naam van Othman Boussaid, die aan de rand van het strafschopgebied langs Sergiño Dest dribbelde en met een schitterend schot de rechterbovenhoek vond. Stekelenburg voorkwam tot tweemaal toe dat Nick Venema er 5-2 van maakte.