Peter Bosz verklapt: ‘Kai Havertz gaat voor Heracles Almelo spelen’

Peter Bosz had maandagavond meer verwacht van de kwartfinale van de Europa League tussen Internazionale en Bayer Leverkusen. De Duitsers verloren met 2-1 in Düsseldorf en zijn derhalve klaar in Europa. “Ik heb een leeg gevoel”, vertelde de trainer van Bayer na afloop. Bosz zag een onrustige beginfase. “De eerste twintig minuten waren niet goed. Daar hebben we het laten liggen. We gaven de doelpunten te makkelijk weg.”

Nicolò Barella en Romelu Lukaku kwamen in de eerste 21 minuten tot scoren. Niet veel later tekende Kai Havertz voor de aansluitingstreffer, maar tot meer was Bayer niet in staat. “Ook al kregen we niet veel kansen, ik had in de tweede helft nog wel hoop. Ik denk dat we desondanks veel uit deze wedstrijden halen, net als de verloren bekerfinale tegen Bayern München”, verwees de Nederlander naar de eindstrijd op 4 juli. Bayern zegevierde in de finale van de DFB Pokal met 2-4.

“Als we dit soort wedstrijden in de toekomst willen winnen, zullen we een volgende stap moeten zetten. Het is nu eerst zaak onze hoofden leeg te maken en dan rustig vooruit te kijken naar het nieuwe seizoen”, benadrukte Bosz, in de wetenschap dat de Bundesliga over vijf weken al van start gaat. Bayer Leverkusen begint de competitie op zaterdag 19 september met een uitwedstrijd tegen VfL Wolfsburg.

Havertz speelde in Düsseldorf mogelijk zijn allerlaatste wedstrijd voor Bayer. Het toptalent wordt al maanden met een zomerse transfer in verband gebracht. Met name Chelsea, dat eerder al Hakim Ziyech en Timo Werner aantrok, zou meer dan gemiddelde interesse hebben. “Ik kan jullie exclusief vertellen dat Kai komend seizoen voor Heracles Almelo gaat spelen”, zei Bosz gekscherend, verwijzend naar één van zijn ex-werkgevers toen hij de standaardvraag over de toekomst van zijn sterspeler kreeg.