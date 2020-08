‘Frenkie de Jong is het beste nieuws wat Barça zich kan wensen in Lissabon’

Barcelona en Frenkie de Jong plaatsten zich zaterdagavond voor de kwartfinale van de Champions League. De 3-1 overwinning in het Camp Nou was toereikend na de 0-0 in Napels en dus maakt het team van trainer Quique Sétien zich op voor een krachtmeting met Bayern München, komende vrijdag in het Estádio da Luz in Lissabon. De Jong, die samen met Sergi Roberto en Ivan Rakitic het middenveld vormde, speelde een uitstekende wedstrijd en dat ontging ook de kranten in Spanje niet. ‘Frenkie de Jong is het beste nieuws wat Barça zich kan wensen in Lissabon’, verwijst Marca naar het restant van de knockout-fase op Portugese bodem.

“Hij ging beter spelen naarmate de wedstrijd vorderde en was zelfs, met toestemming van Messi, de beste Azulgrana. Hij kiest voor een spelritme waar zijn teamgenoten zelden op komen. Het middenveld mét De Jong is een ander middenveld”, zo valt bij Marca te lezen. De sportkrant was minder te spreken over Ivan Rakitic. “Hij ging de fout in bij enkele passes en kwam te laat als er om de bal moest worden gestreden. Het resultaat van zijn traagheid was de strafschop die Napoli in leven hield. Het was voor de Kroaat een avond om snel te vergeten.” Ook Sergi Roberto scoorde als middenvelder geen punten. “Hij viel amper op. Hij levert een bijdrage, hij schiet te hulp, hij gooit zijn fysiek in de strijd, maar van een basiskracht op het middenveld van Barcelona wordt meer dan dat verwacht.”

De beoordeling van Sport mag er zijn: de ‘overal aanwezige’ De Jong krijgt, net als Messi, een negen van de Catalaanse sportkrant. “De Jong was de beste speler van de wedstrijd. De Nederlander had al gewaarschuwd dat hij niet blij was met zijn verrichtingen tot dusver en vandaag haalde hij zijn gram met een sublieme wedstrijd. Hij was overal op het veld te vinden en gaf een geweldige assist op Messi.” De sportkrant heeft meer waardering dan Marca voor de ‘onvermoeibare’ Sergi Roberto, die een zeven krijgt. “Hij speelde een wedstrijd waar een trainer dol op is. Hard werken, harder werken en nóg harder werken. Hij ging maar door. Ook in balbezit leverde hij een bijdrage aan de balcirculatie.” Voor de ‘wisselvallige’ Rakitic zat er niet meer dan een zes in. “Hij wisselde goede met zeer slechte momenten af: hij gaf de assist op Clément Lenglet bij de 1-0, maar hij vervulde ook een hoofdrol bij de strafschop van Napoli. Als defensieve middenvelder volbracht hij zijn taken.”

AS blijft niet achter in de complimentenregen voor De Jong. “Hij overtrof zich keer op keer, zeker in de tweede helft toen hij bewees dat hij de linies van de tegenstander kan doorbreken”, zo somt de Madrileense krant op. “Het was jammer dat zijn teamgenoten achterbleven als hij juist naar voren ging en vaak alleen werd gelaten als het gevaar op hem afkwam. Zijn pass waaruit Messi scoorde, een doelpunt dat wegens hands werd afgekeurd, was van wonderbaarlijke makelij. Ook in defensief opzicht liet De Jong zich gelden.” Rakitic moest het ontgelden. “Slecht. Hij wist zich niet als defensieve middenvelder te profileren, leed veel balverlies en zorgde daarmee voor fouten in de balcirculatie. Hij gaf weliswaar de assist bij de 1-0, maar hij veroorzaakte ook een absurde strafschop op een moment dat de eerste helft bijna was afgelopen.” AS vindt Sergi Roberto ‘hét duidelijke voorbeeld van een voetballer die het vuile werk opknapt en essentieel is voor het team’. “Over zijn werklust en de manier waarop hij zichzelf opoffert is geen discussie mogelijk. Hij probeerde zich te vermenigvuldigen en de gebreken van Rakitic te verbloemen.”

Ook Mundo Deportivo kwam bij dezelfde uitblinkers uit: De Jong en Messi. “Hij werd steeds beter naarmate de wedstrijd vorderde. De Nederlander bepaalde het tempo van de wedstrijd: hij zorgde voor meer snelheid of vertraagde juist het spel, altijd kijkend naar de behoefte op dat moment, en nam altijd de juiste beslissingen.” De Catalanen zagen dat Rakitic ‘het moeilijk had op de momenten dat Napoli druk zette’, maar daar blijft het bij. “Sergi Roberto legde in offensief opzicht weinig risico in zijn spel, maar koos keer op keer voor juiste positie als Barcelona in balbezit wilde blijven.” ElDesmarque is zuinig bij het uitdelen van beoordelingen: voor De Jong en Messi is een zeven het hoogst haalbare. “De Jong was de beste op het middenveld. Hij was de meest actieve middenvelder en blonk uit bij afwezigheid van Sergio Busquets.”

Sergi Roberto en Rakitic kregen respectievelijk een vijf en een vier. “Sergi Roberto maakte geen fouten, maar blonk ook niet uit. Hij liet zich in de eerste helft meer gelden dan na rust. Rakitic verstuurde enkele foutieve passes op zijn eigen helft en maakte soms een verloren indruk op het middenveld. Hij speelde niet heel slecht, maar hij had opnieuw zijn dag niet.” In het wedstrijdverslag van El Periódico valt eveneens te lezen dat ‘een gedreven De Jong geweldig nieuws is voor Barcelona’. “Hij gaf een schitterende assist voorafgaand aan de 3-0, die tot ongeloof van Messi wegens hands werd afgekeurd.”