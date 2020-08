Tyronne Ebuehi staat twee jaar na droomtransfer voor terugkeer in Eredivisie

FC Twente is nagenoeg akkoord met Tyronne Ebuehi, zo weet RTV Oost zaterdagochtend te melden. Volgens de regionale omroep is de 24-jarige vleugelverdediger momenteel met de club uit Enschede in gesprek over ‘het afronden van de deal’. Er worden geen details over de overeenkomst gemeld, dus het is onduidelijk of Ebuehi of huurbasis of definitief wordt overgenomen van Benfica.

Ebuehi verruilde ADO Den Haag twee jaar geleden voor Benfica, waar hij zijn handtekening zette onder een vijfjarig contract. De vleugelverdediger, die ook in het centrum van de verdediging uit de voeten kan, speelde vijf jaar in de Hofstad en kwam tot 82 optredens in de hoofdmacht, alvorens hij een droomtransfer naar Portugal maakte. Op het moment dat Ebuehi naar Benfica verkaste, had hij zijn debuut in de nationale ploeg van Nigeria al gemaakt.

Tot dusver speelde Ebuehi zeven interlands voor het Afrikaanse land, waaronder een wedstrijd op het WK van 2018 in Rusland. Vrijwel direct nadat hij vervolgens naar Lissabon verhuisde, liep hij een afgescheurde kruisband op. Mede doordat Ebuehi het gehele vorige seizoen aan zich voorbij moest laten gaan, kwam hij bij Benfica weinig aan spelen toe. De vleugelverdediger wacht nog op zijn officiële debuut in de hoofdmacht en kwam voorlopig niet verder dan een handvol wedstrijden in de Onder-23 en het tweede elftal.

RTV Oost voorspelt dat Ebuehi bij FC Twente moet concurreren met Nathangelo Markelo, die gehuurd wordt van Everton. In een eerder stadium versterkten de Tukkers zich al met Gijs Smal, Václav Cerny, Kik Pierie, Lazaros Lamprou en Alexander Jeremejeff.