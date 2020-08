Eén potentiële goudmijn en veel ‘KWW’ bij aanwinsten van FC Twente

De zomerse transfermarkt zorgt ieder jaar weer voor een komen en gaan van spelers in de Eredivisie. Vooral FC Twente staat voor een grote uitdaging, daar de club onlangs afscheid nam van vijftien spelers en met een vrijwel lege portemonnee op zoek moet naar nieuwe aanwinsten. Tot nu toe zijn er zes namen gepresenteerd en Voetbalzone legt de nieuwelingen onder de loep met behulp van sportanalysebedrijf SciSports.

Door Thijs Verhaar

“Ik weet wat ons de komende tijd te wachten staat. Er is een hoop werk te doen en ik kijk ernaar uit om aan de slag te gaan”, meldde Jan Streuer op 6 juni bij zijn aanstelling als technisch directeur. De 69-jarige opvolger van Ted van Leeuwen blijft maximaal één jaar in dienst bij de Tukkers en hoopt in die tijd een stevig fundament neer te zetten waar de club met de eveneens nieuwe trainer Ron Jans op door kan bouwen. De ervaren Streuer lijkt dit vooral te willen doen met Nederlandse (huur)spelers en voetballers die op andere wijze een link hebben met de Eredivisie. Tevens houdt hij zijn ogen open voor buitenkansjes om de uitgeholde selectie van nieuw elan te voorzien. Dit heeft nog voor de eerste oefenwedstrijd al geleid tot zes aanwinsten en meer mogelijke versterkingen worden veelvuldig genoemd in de media. Voetbalzone neemt de statistieken van Alexander Jeremejeff, Lazaros Lamprou, Gijs Smal, Vaclav Cerny, Kik Pierie en Nathan Markelo onder de loep en waagt zich aan een voorspelling over hun meerwaarde op basis van de cijfers van SciSports.

Het sportanalysebedrijf verzamelt data van bijna 200.000 voetballers en honderden competities, waardoor spelers eenvoudig te vergelijken zijn. Ook kent het bedrijf ratings toe aan spelers en wordt aan de hand van een algoritme een niveau bepaald wat de speler in zijn piekjaren kan bereiken. De SciSkill Index (een score tussen de 0 en 180) zegt per definitie niet of iemand voetbaltechnisch de beste of slechtste is, maar toont aan of iemand op een bepaald niveau een invloed heeft gehad op het teamresultaat. Hoe hoger de score is, hoe hoger de kans dat hij een positief effect heeft op het wedstrijdverloop. De gegevens zijn uiteraard gebaseerd op het verleden en bieden dus geen garantie op de toekomst, waar de spelers in een nieuwe omgeving moeten zien te aarden. Wel geeft het een indicatie van wat FC Twente ongeveer mag verwachten van de nieuwelingen.

Ron Jans is de opvolger van Gonzalo García García en was in de Eredivisie eerder trainer van FC Groningen, SC Heerenveen en PEC Zwolle.

Van de zes reeds gepresenteerde spelers is Jeremejeff de enige zonder directe link met Nederland of de Eredivisie. De 26-jarige spits speelde jarenlang in Zweden en wordt nu op huurbasis met koopoptie overgenomen van Dynamo Dresden. De spits noteerde daar afgelopen jaargang vier goals en twee assists in 23 wedstrijden, waarmee hij degradatie uit de 2. Bundesliga niet kon afwenden. Ook bij zijn eerdere clubs kon hij geen bijzonder hoge moyennes overleggen, maar Streuer roemt de 1.92 meter lange spits om zijn voetballende vermogen en de statistieken onderschrijven dat. Vooral zijn passing maakt indruk en met zijn SciSkill van 61.8 zou hij – in ieder geval op papier - een waardevolle basisspeler moeten worden bij Twente, terwijl hij ter vergelijking ook bij Fortuna Sittard en Sparta Rotterdam bij de meest nuttige spitsen gerekend zou moeten worden. De vraag is echter of hij in de Eredivisie vaker tot scoren komt of ploeggenoten om zich heen krijgt die die taak voor hun rekening kunnen nemen.

Twee van de spelers die ook voor goals kunnen zorgen zijn linksbuiten Lazaros Lamprou en rechtsbuiten Vaclav Cerny. Laatstgenoemde wordt voor één seizoen gehuurd van FC Utrecht, terwijl Lamprou wordt geleend van PAOK Saloniki, dat hem in seizoen 2018/19 tijdelijk stalde bij Fortuna Sittard. Zodoende kennen beide vleugelaanvallers de competitie en rekent men er in de Grolsch Veste op dat ze meteen beslissend kunnen zijn. Cerny heeft met 66.1 de hoogste SciSkill van de huidige selectie, maar hij heeft zich niet eerder weten te onderscheiden op het hoogste niveau. Bij Jong Ajax liet hij in de Keuken Kampioen Divisie zien over een goede dribbel, pass en voorzet te beschikken, maar een niveau hoger kwam dit er bij FC Utrecht niet voldoende uit. Als 22-jarige is hij nu wel op een leeftijd dat hij constanter moet worden en dichter naar zijn potentieel van 86.4 kan toegroeien, waarmee hij op termijn mee zou kunnen draaien in de subtop van de Eredivisie.

Vaclav Cerny werd in 2014 aangetrokken door Ajax, dat een groot talent in hem zag, maar hem desondanks in 2019 verkocht aan FC Utrecht.

Lamprou heeft een lager plafond dan Cerny, maar heeft de afgelopen seizoenen wel een beter rendement gehad. Bij Fortuna was hij in seizoen 2018/19 goed voor zeven goals en vier assists in 24 duels, terwijl hij in de Griekse Super League in de afgelopen jaargang twee goals en één assist leverde in tien wedstrijden. In de afgelopen zes maanden is zijn ontwikkeling volgens het algoritme van SciSports echter volledig gestagneerd, waardoor een verhuur een logische optie lijkt. FC Twente hoopt logischerwijs dat hij de draad weer weet op te pikken in de Eredivisie. Zijn statistieken wijzen uit dat hij bovengemiddeld vaak op doel schiet, relatief weinig balverlies lijdt en vergeleken met aanvallers in de Griekse competitie veel defensief werk verricht, terwijl hij op dat vlak juist achterblijft tegenover aanvallers uit de Eredivisie. Hier zal hij dus aan moeten werken in de equipe van Ron Jans, die met Queensy Menig nog een vrijwel gelijkwaardig linksbuiten met iets lager potentieel in de gelederen heeft.

Achterin had Twente voor aanvang van de transferperiode nog slechts drie spelers onder contract staan, maar hier zijn inmiddels drie nieuwe namen aan toegevoegd. Gijs Smal is transfervrij opgepikt bij FC Volendam, Kik Pierie wordt gehuurd van Ajax en Nathan Markelo komt eveneens op huurbasis over van Everton, waar hij nog nooit een minuut in het eerste elftal speelde. De 1.71 meter lange Markelo is vooral een rechtsback, maar kan indien nodig ook als defensieve middenvelder uit de voeten. SciSports kent hem een SciSkill van 57,3 toe, waarmee hij ongeveer van vergelijkbare wedstrijdwaarde is als Dirk Abels van Sparta Rotterdam. Het potentieel van de 21-jarige Markelo ligt met 86.8 echter een stuk hoger, al is het zelfs voor het sportanalysebureau onmogelijk te voorspellen hoe de geboren Groninger zich gaat houden als hij dit seizoen voor het eerst profwedstrijden gaat spelen.

De twintigjarige Kik Pierie is wat dat betreft al een stuk verder. Hij heeft al bijna honderd wedstrijden op Nederlands profniveau achter de rug. In dienst van SC Heerenveen speelde hij als jonkie al 62 duels in het hart van de defensie, waarna hij voor vijf miljoen euro werd verkocht aan Ajax. Daar speelde hij het afgelopen seizoen echter zonder veel overtuiging in het tweede team. Bij FC Twente wil hij zich op het hoogste niveau herpakken, dus is het voor hem erg zonde dat op dinsdag 4 augustus naar buiten kwam dat de verdediger voor onbepaalde tijd aan de kant staat met een knieblessure. De Tukkers verwachten dit seizoen een kopsterke verdediger, die relatief weinig overtredingen nodig heeft door zijn meestentijds goede positionering. Ook behoorde Pierie volgens SciSports afgelopen seizoen tot de beste passers van alle verdedigers in de Keuken Kampioen Divisie, terwijl hij aanvallend eveneens een bijdrage levert met dribbels en slimme spelverplaatsingen. Met zijn uiteindelijke potentieel van 115.0 wordt hij nog altijd gezien als een van de grootste talenten van de Eredivisie. Daarnaast is hij met zijn huidige SciSkill van 55.8 in ieder geval op papier nu al een versterking voor FC Twente en eigenlijk voor vrijwel alle clubs in het rechterrijtje.

De moderne linkervleugelverdediger Gijs Smal kwam deze zomer transfervrij over van FC Volendam.

Het dient echter wel te worden opgemerkt dat de vijf uitgelichte aanwinsten allemaal op huurbasis zijn gehaald. Het is altijd maar de vraag hoeveel passie voor de club zij hebben als de zaken tegen zitten, waardoor de Twentse uitdrukking Kiek’n Wat Wordt (KWW) voorlopig in hoge mate van toepassing is. Gewoon maar zien hoe het uitpakt en er het beste van hopen. Meer kan de club ook niet doen met een lege portemonnee. Trainer Ron Jans gaf op zijn eerste dag al aan dat de club meer dan gewenst moet terugvallen op huurspelers, maar zegt in ieder geval te willen gaan voor kwaliteit boven kwantiteit en de cijfers van SciSports ondersteunen die uitspraak. Als alles goed valt, moet Twente zich met spelers uit deze categorie wel veilig kunnen spelen, maar dan nog is er het nadeel dat de spelers teruggaan naar hun eigenlijke clubs en dus geen geld in het laatje kunnen brengen.

De Tukkers hopen zich dus ook te versterken met transfervrije spelers die later waarde vertegenwoordigen en wat dat betreft lijkt de club een uitstekende slag te hebben geslagen met Gijs Smal. De 22-jarige linksachter kwam gratis en voor niets over van FC Volendam, waar hij het afgelopen seizoen in 28 duels goed was voor zes goals en tien assists. Daarmee was hij in de gehele Keuken Kampioen Divisie met afstand de beste verdediger in aanvallend opzicht. In defensief opzicht is er nog wel wat verbetering mogelijk, maar op het tweede niveau van Nederland liet hij zien alles in huis te hebben wat een moderne vleugelverdediger nodig heeft. Bovendien vertegenwoordigt hij volgens SciSports nu al een transferwaarde van 400.000 euro, wat alleen maar kan toenemen als hij zijn huidige SciSkill van 44.5 weet te verhogen richting zijn maximale potentieel van 69.6. In dat geval wordt hij in zijn topjaren even belangrijk in wedstrijden als Ridgeciano Haps nu is bij Feyenoord. Zo kan de club er in de toekomst een mooie winst aan overhouden en bovendien kan hij nu al van waarde zijn voor de Tukkers, die verder op linksachter nog de beschikking hebben over de uit de Onder-19 overgehevelde Jaydon Oosterwolde.

Cijfers en conclusies

Naam Positie SciSkill Potentie Inschatting Alexander Jeremejeff spits 61,8 68,3 basisspeler Vaclav Cerny rechtsbuiten 66,1 68,4 sleutelspeler Lazaros Lamprou linksbuiten 58,2 75,1 gelijk aan concurrent Nathan Markelo rechtsachter 57,3 86,8 basisspeler Kik Pierie centrale verdediger 55,8 115.0 sleutelspeler Gijs Smal linksachter 45,5 69,6 basisspeler

In totaal hebben de Tukkers op het moment van schrijven twintig spelers bij het eerste elftal, waaronder vier keepers. De club wordt vrijwel onophoudelijk in verband gebracht met nieuwe aanwinsten en lijkt zich op korte termijn te gaan versterken met Danilo Pereira van (Jong) Ajax. Hij wordt de zesde huurspeler en kan mogelijk ook ploeggenoot Jürgen Ekkelenkamp verwelkomen in de Grolsch Veste, al Ajax lijkt op dit moment niet open te staan voor een verhuur. Zodoende moeten de Tukkers kijken of de zaken later in de transferperiode anders liggen of doorschakelen naar een andere middenvelder. In die linie werd tot nu toe niemand gehaald en dat is nog een aandachtspunt voor Jans en Streuer, die wel een oogje lijken te hebben op de clubloze Linus Wahlqvist. De 23-jarige rechtsback speelde bij dezelfde club als Jeremejeff en zou met zijn SciSkill van 63.9 en potentieel van 85.8 meteen tot de meest bruikbare spelers van FC Twente moeten worden gerekend.

Hij heeft echter geen sterk seizoen achter de rug in de 2. Bundesliga en was qua positionering één van de slechtste rechtsbacks, hetgeen leidde tot veel tegentreffers. Desondanks heroverde hij vaak het balbezit, terwijl hij ook bovengemiddeld vaak kon uitverdedigen. In aanvallend opzicht viel hij op met veel goede dribbels en een solide passing. Door de degradatie met Dynamo Dresden is besloten zijn contract te ontbinden, waardoor de rechtsback gratis is op te pikken. Voetbal International wist te onthullen dat FC Twente hem in de gaten houdt en in gesprek met TC Tubantia geeft Jan Streuer toe dat Wahlqvist inderdaad op de volglijst staat. Tot concrete actie heeft dit volgens hem echter nog niet geleid en daardoor bestaat het risico dat FC Groningen er met de buit vandoor gaat. Zij zouden de Zweed zien als potentiële opvolger van Deyovaisio Zeefuik.

Voor FC Twente is Wahlqvist extra interessant omdat hij volgens Transfermarkt.nl een waarde van 725.000 euro vertegenwoordigt en op dit moment is hij dus op salaris na gratis op te pikken. Om uit het financiële dal te kruipen heeft de club spelers nodig die het in de toekomst met winst kan verkopen en die tegelijkertijd de kwaliteiten hebben om de club in de Eredivisie te houden. Met Gijs Smal is reeds één zo’n potentiële goudmijn binnengehaald en ook de huurlingen zijn op papier goed genoeg van niveau. Het blijft echter de vraag of zij in de praktijk ook goed genoeg samen kunnen werken en er tot het bittere einde voor willen vechten als het tegenzit. In ieder geval handelt de clubleiding snel, zodat trainer Ron Jans ruim de tijd heeft om een eenheid te smeden en vanaf dan is het gewoon kiek’n wat wordt…

Voetbal data intelligentie partner SciSports is altijd opzoek naar technisch sterke spelers!

Klik hier voor de openstaande vacatures bij een van de snelst groeiende sporttechnologie bedrijven ter wereld, gevestigd in Nederland.