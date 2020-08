‘Dat was mooi, je voelde het respect dat Neymar voor Memphis heeft’

Memphis Depay liep in december vorig jaar een zware kruisbandblessure op en de aanvaller van Olympique Lyon kreeg gelijk te horen dat de herstelperiode tussen de zes en negen maanden zou bedragen. De Oranje-international ging niet bij de pakken neerzitten en werkte individueel keihard aan zijn fitheid, zoals geregeld was te zien op diens social media-kanalen. In Frankrijk was er soms verbazing over de gretigheid bij Depay.

"In Frankrijk vroeg iedereen zich af of het niet allemaal te snel ging, ook mensen binnen Lyon", verklaart France Football-journalist Antoine Boulard in gesprek met NU.nl. "Maar daar trok hij zich helemaal niets van aan, hij wilde graag alles op zijn eigen manier doen. En we kunnen wel stellen dat dat het beste is geweest." Depay keerde begin juli terug bij Lyon, in de met 12-0 gewonnen oefenwedstrijd tegen US Port Valais. Hij tekende toen voor vier doelpunten van les Gones.

Volgens Boulard stond bij Depay alles in het teken van het EK, al werd het eindtoernooi vanwege de coronacrisis verschoven naar de zomer van 2021. "Hij wilde niets liever dan deze zomer belangrijk zijn voor het Nederlands elftal", beschrijft de Franse verslaggever de ambities van de vleugelaanvaller van Lyon. "Hij was ervan overtuigd dat het hem zou lukken. Ik sprak hem onlangs voor een uitgebreid interview en ik merkte aan alles dat hij een enorm zelfverzekerd persoon is."

Depay kende echter ook alweer tegenslag, want eind juli verloren na het nemen van strafschoppen verloren van Paris Saint-Germain in de finale van de Coupe de la Ligue. "Helaas kon Memphis niet zijn stempel drukken in het duel met PSG. Hij speelde zeker niet slecht, maar hij heeft duidelijk nog wat tijd nodig om er weer lekker in te komen", waakt Boulard voor al teveel optimisme. De journalist was na afloop getuige van een mooi tafereel. "Het onderonsje dat hij met Neymar had was wel mooi, je voelde het respect dat de sterspeler van PSG voor Memphis heeft." Depay staat vrijdagavond tegenover Juventus in de returnwedstrijd in de achtste finale van de Champions League.