Depay krijgt zware taak en onduidelijke positie bij opvullen ‘enorm verlies’

Memphis Depay trok drieënhalf jaar geleden van Manchester United naar Olympique Lyon met het doel om na een tegenvallende periode op Old Trafford weer veel aan spelen toe te komen. De nu 26-jarige Depay ontwikkelde zich in de afgelopen seizoenen vervolgens tot een van de absolute blikvangers en smaakmakers van les Gones, die sinds november van het voorgaande jaar ook nog eens als aanvoerder van de Franse subtopper door het leven gaat. Nadat een flink deel van het afgelopen seizoen door een zware knieblessure in het water viel, staat de 51-voudig international van het Nederlands elftal nu op een kruispunt in zijn loopbaan. Depay ligt nog maar een jaar vast bij Lyon en heeft vooralsnog geen aanstalten gemaakt om in te gaan op de aanbiedingen van zijn werkgever om zijn contract te verlengen. Vanuit het buitenland begint er bovendien inmiddels voorzichtig interesse los te komen in de aanvaller, al is het nog maar de vraag hoe tevreden Depay zelf zal zijn over de clubs die vooralsnog de revue passeren.

Door Robin Bruggeman

“Lyon is een grote club, maar behoort niet tot de vijf beste van Europa. Ik wil naar een club als Real Madrid, Barcelona, Chelsea, Manchester City, Paris Saint-Germain of Bayern München…”, liep Depay begin vorig jaar in gesprek met Helden al eens vooruit op de stap die hij na Lyon wenste te maken. De aanvaller werd in de afgelopen maanden wel genoemd bij een aantal clubs van naam, maar nog niet bij een van de absolute grootmachten waar hij zijn zinnen op heeft gezet. Clubs als Arsenal, Everton, AC Milan en Atalanta passeerden de revue, met Borussia Dortmund als de meest recente toevoeging aan het lijstje. De nummer twee van het afgelopen Bundesliga-seizoen is op zoek naar een vervanger van de waarschijnlijk naar Manchester United vertrekkende Jadon Sancho en zou volgens BILD in Depay een mogelijke vervanger van de ‘man van 120 miljoen euro’ zien.

Depay is op het eerste gezicht een opvallende kandidaat voor die Borussen. Dortmund heeft vanwege zijn uitgekiende transferbeleid de reputatie van ‘opleidingsclub’ verworven en haalde met Erling Braut Haaland en Jude Bellingham in het afgelopen halfjaar al twee van de grootste talenten van dit moment in huis. Voor de posities op de vleugels hanteerde de club in voorgaande jaren een vergelijkbaar beleid, met onder meer Christian Pulisic, Ousmane Dembélé en nu ook Sancho die op jonge leeftijd werden binnengehaald en vervolgens voor een veelvoud werden verkocht. Pulisic kwam in 2015 als zestienjarige over vanuit de Verenigde Staten en verliet Dortmund een jaar geleden voor 64 miljoen om een transfer naar Chelsea te maken. Dembélé bleef slechts een jaar in het Signal Iduna Park na zijn komst voor 15 miljoen van Stade Rennes, aangezien Barcelona, dat vlak daarvoor Neymar was kwijtgeraakt, in de zomer van 2017 op de stoep stond om 138 miljoen neer te tellen. Sancho lijkt een vergelijkbaar geval te worden, na zijn komst voor een kleine acht miljoen in dezelfde zomer als waarin Dembélé vertrok. Het destijds van Manchester City overgenomen talent lijkt nu voor een megabedrag hard op weg naar stadgenoot Manchester United.

Sancho is volgens berichtgeving uit Duitsland en Engeland dicht bij een transfer naar Manchester United

Aantrekken van meer ervaren spelers

Dit beleid leverde Dortmund weliswaar honderden miljoenen euro’s op, maar qua zilverwerk hield het niet over in de afgelopen jaren. Sinds de twee landstitels die aan het begin van dit decennium werden gewonnen onder Jürgen Klopp mocht de club alleen een DFB-Pokal en drie Duitse Supercups aan de prijzenkast toevoegen en ook in het afgelopen seizoen slaagde Dortmund er niet in om Bayern München bij te benen. Nadat BVB in de eerste maanden van het seizoen nog een flinke voorsprong op wist te bouwen op de concurrent uit Beieren, slaagde de ploeg van trainer Lucien Favre er niet in om der Rekordmeister bij te houden toen Hansi Flick zijn team eenmaal aan het draaien had gekregen. Na wat tegenvallende resultaten in de laatste weken van het door de coronacrisis ontregelde seizoen eindigde Dortmund uiteindelijk met een achterstand van maar liefst dertien punten op Bayern op een tweede plek.

De wisselvalligheid van de ploeg leidde in de afgelopen jaren tot de nodige hoofdbrekens bij de bestuurders van Dortmund, die sinds een paar jaar ook bewust inzetten op het aantrekken van spelers die er meteen staan. Mats Hummels werd bijvoorbeeld vorig jaar teruggehaald van Bayern en hij heeft met Emre Can en Axel Witsel als verdedigend blok op het middenveld twee spelers voor zich staan die ook hun sporen al hebben verdiend in het internationale topvoetbal. Met de 28-jarige Thomas Meunier werd voor aankomend seizoen bovendien een ervaren vervanger aangetrokken voor Achraf Hakimi en deze spelers vormen samen met onder meer Lukasz Piszczek en kind van de club Marco Reus een ervaren kern waar de jonge spelers zich dan weer omheen kunnen ontwikkelen. In tegenstelling tot de 22-jarige Jonathan Ikoné (Lille OSC) en de 23-jarige Jérémie Boga (Sassuolo) zou Depay al wel het nodige leiderschap en de nodige ervaring op het hoogste niveau met zich meebrengen, waardoor hij door zijn contractsituatie met een relatief lage afkoopsom een interessante optie is voor de beleidsbepalers bij het ambitieuze Dortmund.

Met Meunier werd voor aankomend seizoen alvast een ervaren speler binnengehaald

Als de international van het Nederlands elftal er inderdaad voor kiest om in de voetsporen van Sancho te treden, zal hij wel flink aan de bak moeten om de prestaties van zijn voorganger te evenaren. De nu twintigjarige dribbelaar ontwikkelde zich in de afgelopen jaren tot een van de absolute smaakmakers van de Bundesliga en haalde in de afgelopen twee seizoenen telkens de dubbele cijfers wat betreft doelpunten en assists. Na 12 goals en 14 assists in het seizoen 2018/19 noteerde hij in de afgelopen voetbaljaargang zelfs 17 doelpunten en 16 assists, waarmee hij clubtopscorer van Dortmund werd en in de hele Bundesliga alleen Robert Lewandowski en Timo Werner voor zich hoefde te dulden. Depay produceerde in de afgelopen twee seizoenen, verspreid over alle competities, in 66 wedstrijden 26 goals en 18 assists. Het vertrek van Sancho zal voor Dortmund dan ook een flinke puzzel opleveren, zo denkt Stanislav Schupp. De journalist volgt het Duitse voetbal namens Goal op de voet: “Sancho’s kwaliteiten zijn natuurlijk enorm belangrijk voor het spel dat Dortmund speelt. Hij kan het verschil maken door het risico dat hij neemt en vanwege de onvoorspelbaarheid van zijn acties. Dat geldt ook voor spelers als Thorgan Hazard en Julian Brandt. Daarom heeft Sancho ook zoveel doelpunten gemaakt en zoveel assists geleverd. Zijn vertrek zou een enorm verlies zijn voor Dortmund, net zoals het in eerste instantie was toen Dembélé vertrok. En dan heb ik het alleen over zijn kwaliteiten als speler", legt hij uit.

Doelgerichtheid versus dribbels

Een nadere inspectie van de statistieken van databureau Opta laat zien dat Depay en Sancho zich niet helemaal een-op-een laten vergelijken. Wat betreft het creëren van kansen, het aangaan van persoonlijke duels en het aantal balveroveringen per negentig minuten waren de twee aanvallers afgelopen seizoen redelijk aan elkaar gewaagd. Depay schiet echter wel veel vaker dan de jonge Engelsman en ook meer van Depays inzetten belanden tussen de palen. Met gemiddeld 4,2 schoten per negentig minuten blijft de Nederlander zelfs Dortmund-goalgetter Haaland (2,9 schoten) ruimschoots voor, al gaan met respectievelijk 1,9 en 1,7 schoten wel ongeveer evenveel van hun pogingen op doel. Sancho onderneemt met 6,1 dribbels per negentig minuten op zijn beurt wel weer aanmerkelijk meer dribbels dan Depay (4,5 dribbels) en Opta denkt dat Dortmund de opvolger van Sancho mogelijk zelfs al in huis heeft als dit de doorslaggevende factor zal vormen voor de clubleiding: “Wat dat betreft kan Dortmund beter intern kijken voor een vervanger, want met Giovanni Reyna dient zich de volgende dribbelkoning aan”, voegt het statistiekenbureau toe. De zeventienjarige Amerikaan kwam in het afgelopen seizoen tot 5,8 dribbels per negentig minuten en benadert daarmee de cijfers van Sancho.



SPELER SCHOTEN PER 90 MIN SCHOTEN OP DOEL KANS GECREËERD DRIBBELS DUELS BALHEROVERINGEN Jadon Sancho 2 1,1 2,7 6,1 9,4 3,9 Memphis Depay 4,2 1,9 2,2 4,5 9,8 3,7

Een belangrijke factor in de keuze van Depay om al dan niet voor een overstap naar Dortmund te opteren is welke rol hij in de toekomst voor zichzelf in gedachten heeft. De aanvaller is in de loop der tijd veranderd van de pure linksbuiten die hij was in zijn jaren bij PSV en Manchester United naar een speler die bij Lyon zijn beste wedstrijden centraal voorin of in de rug van een pure spits als Moussa Dembélé heeft gespeeld. Bondscoach Ronald Koeman kiest er bij het Nederlands elftal doorgaans ook voor om zijn aanval om Depay heen te bouwen en hij is bij Oranje in de afgelopen jaren uitgegroeid tot de onbetwiste eerste keus in de punt van de aanval. Bij Dortmund is deze rol voorlopig echter weggelegd voor Haaland, die in januari werd overgenomen van Red Bull Salzburg en in zijn eerste halfjaar in de Bundesliga meteen veel indruk maakte. De jonge Noor produceerde in vijftien wedstrijden maar liefst dertien doelpunten en is, zolang hij geen transfer maakt naar een grotere club dan Dortmund, de eerste optie voor de punt van de aanval.

Favre staat er echter om bekend veel te rouleren en bij een vertrek van Sancho is Hazard eigenlijk de enige overgebleven pure flankaanvaller. Brandt en Reus kunnen eveneens op de vleugels uit de voeten, maar zorgen doorgaans voor meer gevaar als zij een rol in de as van het veld krijgen. Laatstgenoemde is door zijn blessuregevoeligheid bovendien lang geen zekerheid en vanwege een peesontsteking staat Reus ook nu weer voor de nabije toekomst aan de kant. “Als Depay bij Dortmund zou tekenen zou ik zeggen dat hij meer aan de zijkanten zou spelen en soms centraal voorin als Haaland rust krijgt, zoals Hazard en Reus deden aan het begin van het seizoen. Al blijft dat speculeren”, stipt Schupp aan. “Ik ben er ook niet zeker van wat voor soort speler Dortmund aan zal trekken als Sancho ervoor kiest om naar Manchester United te gaan. Aan de ene kant hebben ze dan een andere speler van zijn niveau nodig, maar aan de andere kant is het lastig om te zeggen welke speler ze zich kunnen veroorloven. Zeker in deze tijd.”

Haaland lijkt zolang als hij bij Dortmund blijft de absolute eerste keus in de spits te zijn

‘Het kan aankomend seizoen een spannende race worden’

Door een aanvaring tussen Bayern-directeur Uli Hoeness en Michael Zorc, de technisch directeur van Dortmund, zijn de messen voor aankomend seizoen in ieder geval alweer geslepen. Hoeness zette een paar dagen geleden in gesprek met de Frankfurter Allgemeine Zeitung zijn vraagtekens bij het aankoopbeleid van de titelconcurrent: “Als Dortmund een groot talent koopt en hij speelt goed, dan kun je een paar maanden later van iemand binnen of buiten de club horen dat hij uiteindelijk verkocht zal worden. Hoe kan een speler voor honderd procent het DNA van de club in zich opnemen als hij het gevoel heeft dat hij slechts handelswaar is? Bij ons werkt het niet zo. Wij halen een speler voor Bayern München, niet om winst op hem te maken. Elke speler moet het gevoel hebben dat hij voor altijd Bayern is.” Deze uitspraak leidde tot ergernis bij Zorc: “Ik vind een dergelijk statement nogal arrogant. En sommige zaken die hij aanhaalt zijn feitelijk ook onjuist. Maar als je elk jaar 250 miljoen meer te besteden hebt, dan is het makkelijk praten”, stelde de bestuurder van Dortmund.

Bayern heeft met de komst van Leroy Sané in ieder geval vast een eerste slag geslagen voor aankomend seizoen en Dortmund zal, of het nou Depay, Ikoné, Boga of een andere speler wordt, met een sterke vervanger moeten komen als Sancho daadwerkelijk vertrekt. Schupp vindt het echter moeilijk om te zeggen of het gat tussen Bayern en Dortmund nu al groter is geworden: “Sané is zonder twijfel een geweldige speler, maar iemand als Meunier heeft bij zijn clubs en als international ook enorm veel ervaring opgedaan. Dus het is lastig om te stellen of het gat groter is geworden, kleiner is geworden of hetzelfde is gebleven. Als Dortmund erin slaagt een constant niveau te behalen en het goed doet in de beslissende wedstrijden, denk ik dat het aankomend seizoen een spannende race zal worden.”