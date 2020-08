Zlatan Ibrahimovic (38) maakt grote indruk met work-out op jacht

Voetballers zijn anno 2020 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun privé(leven). Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Zlatan Ibrahimovic geniet momenteel van zijn vakantie, nadat het seizoen van AC Milan afgelopen zaterdag eindigde met een 3-0 overwinning op Cagliari. De 38-jarige spits laat via Instagram zien dat hij niet stilzit tijdens zijn vakantie, want hij deelt een video waarop te zien is hoe hij een work-out doet op zijn jacht. De fitheid van Ibrahimovic maakt veel indruk, zo is te lezen in de reacties. “Zlatan doesn’t stay in shape, shape stays Zlatan”, zo luidt een van de reacties op de video van Ibrahimovic. Het is overigens nog onduidelijk waar de toekomst van de Zweedse spits ligt, want zijn contract bij AC Milan loopt af. Ibrahimovic heeft al laten doorschemeren dat hij in ieder geval niet van plan is om te stoppen.