Van Persie wijst allermooiste doelpunt uit vier seizoenen Feyenoord aan

Robin van Persie viert deze donderdag zijn 37ste verjaardag en in dat kader komt voormalig werkgever Feyenoord met de tien mooiste doelpunten van de oud-international van Oranje uit zijn Rotterdamse periode. Het doelpunt tegen AZ (0-3 overwinning) in de finale van de TOTO KNVB Beker in 2018 is wat betreft Van Persie de allermooiste treffer in het shirt van Feyenoord.

"Dat is zeker mijn favoriet", antwoordt Van Persie op de vraag van Feyenoord op Twitter hoe hij aankijkt tegen het doelpunt van ruim twee jaar geleden. De voormalig topschutter van onder meer Arsenal en Manchester United voerde in de 57ste minuut van de bekerfinale een huzarenstukje op. Van Persie speelt Steven Berghuis aan en krijgt de bal gelijk terug van de vleugelaanvaller. Wat volgt is een geplaatste stift over de uitkomende doelman Marco Bizot heen. RVP loopt juichend weg en de bomvolle Kuip ontploft.

definitely my favourite ?????? https://t.co/VTnd8QQfQA — Robin van Persie (@Persie_Official) August 6, 2020

In de door Feyenoord samengestelde top tien komt ook de dubbelslag van Van Persie tegen Ajax in januari 2019 voorbij. Mede door de twee doelpunten van de topscorer aller tijden van Oranje wonnen de Rotterdammers met maar liefst 6-2 van de aartsrivaal. Tevens passeert een treffer in een uitwedstrijd tegen Ajax uit zijn eerste jaren bij Feyenoord de revue. Van Persie kwam verdeeld over twee periodes tot 46 doelpunten en 16 assists in 121 duels namens Feyenoord. In Rotterdam-Zuid veroverde hij de UEFA Cup (2002) en de TOTO KNVB Beker en Johan Cruijff Schaal (in 2018). Na afloop van het seizoen 2018/19 zette de aanvaller definitief een punt achter zijn loopbaan.